Коли вже той ферзь заспокоїться

У партії між майстром спорту Іваном Хабінцем і читачами «ВЖ плюс» чорні і далі змушені захищатися від атак білого ферзя. З вибором 45-го ходу читачі особливо не вагалися: 45… Kpg7—h7.

Саме такий варіант запропонували Станіслав Суханицький із Лубен на Полтавщині, Валерій Грохольський із Чемерівців і Володимир Іванов з Нетішина Хмельницької області, Тетяна Борисяк та Олександр Кислий із Теребовлі, Тимур Кая з турецького Стамбула, Ігор Чайка з Тернополя, Богдан Буковський із Козової, Ярослав Понятишин із Хмельницького, Богуслав Майор із польського Мінська Мазовецького, Валентин Гулька з Чорткова, Руслан Шпилик із Сільця Підгаєцького, Мирон Постолан із Жукова Бережанського районів і Володимир Люба із Житомира.

І. ХАБІНЕЦЬ — читачі «ВЖ плюс»

Іспанська партія

е2—е4, е7—е5 Kg1—f3, Kb8—c6 Cf1—b5, a7—a6 Сb5—a4, Kg8—f6 0—0, Cf8—e7 d2—d4!? e5:d4 Tf1—e1, 0—0 е4—е5, Kf6—d5 Ca4—b3, Kd5—b6 Kf3:d4, Кс6:d4 Фd1:d4, d7—d5 e5:d6, Ce7:d6 Cc1—f4, Cd6:f4 Фd4:f4, Cc8—e6 Kb1—c3, Ce6:b3 a2:b3, Kb6—d5!? Kc3:d5, Фd8:d5 Te1—e7, Ta8—d8 Фf4:c7, Фd5—d1+ Te7—e1, Фd1—d2 Фc7:b7, Фd2:c2 Фb7:a6, Фc2:b3 Фa6—a3, Td8—b8 Te1—e2, Фb3—b5 Фa3—f3, Фb5—c4 Те2—d2, Tb8—b3 Фf3—d1, g7—g6 Ta1—a3, Тb3—b7 g2—g3, Tf8—b8 Ta3—a4, Фс4—с5 Тd2—d8+ Крg8—g7 Тd8—d5, Фс5—е7 Та4—f4, Td7:b2 Фd4+ Kpg7—g8 Td5—d7, Tb2—b1+ Kpg1—g2, Фe7—e6 Tf4:f7, Фе6:f7 Td7:f7, Кpg8:f7 Фd4—d5+ Kpf7—g7 g3—g4, h7—h6 h2—h4, Tb8—b7 Фd5—d4+ Крg7—h7 h4—h5, g6:h5 Фd4—e4+ Крh7—g7 Фe4—e5+ Kpg7—h7 Фe5—f5+ …?

Черга за 46-м ходом чорних. Свій варіант до понеділка, 2 грудня, надсилайте на електронну адресу dik@fl.te.ua або повідомте за номерами телефонів (098)323-43-34, (0352)23-54-65. До гри можна приєднатися з будь-якого ходу чорних. Найактивніші учасники отримають призи.

РОЗВ’ЯЖІТЬ, НЕ ТОРКАЮЧИСЬ ФІГУР

ВИГРАШ

Удачі!

І. ХАБІНЕЦЬ.

Фото з вільних джерел