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Коли вже той ферзь заспокоїться

21.11.201921.11.2019Автор Богдан Дікальчук
Коли вже той ферзь заспокоїться

У партії між майстром спорту Іваном Хабінцем і читачами «ВЖ плюс» чорні і далі змушені захищатися від атак білого ферзя. З вибором 45-го ходу читачі особливо не вагалися: 45… Kpg7—h7.

Саме такий варіант запропонували Станіслав Суханицький із Лубен на Полтавщині, Валерій Грохольський із Чемерівців і Володимир Іванов з Нетішина Хмельницької області, Тетяна Борисяк та Олександр Кислий із Теребовлі, Тимур Кая з турецького Стамбула, Ігор Чайка з Тернополя, Богдан Буковський із Козової, Ярослав Понятишин із Хмельницького, Богуслав Майор із польського Мінська Мазовецького, Валентин Гулька з Чорткова, Руслан Шпилик із Сільця Підгаєцького, Мирон Постолан із Жукова Бережанського районів і Володимир Люба із Житомира.

І. ХАБІНЕЦЬ — читачі «ВЖ плюс»

Іспанська партія

  1. е2—е4, е7—е5
  2. Kg1—f3, Kb8—c6
  3. Cf1—b5, a7—a6
  4. Сb5—a4, Kg8—f6
  5. 0—0, Cf8—e7
  6. d2—d4!? e5:d4
  7. Tf1—e1, 0—0
  8. е4—е5, Kf6—d5
  9. Ca4—b3, Kd5—b6
  10. Kf3:d4, Кс6:d4
  11. Фd1:d4, d7—d5
  12. e5:d6, Ce7:d6
  13. Cc1—f4, Cd6:f4
  14. Фd4:f4, Cc8—e6
  15. Kb1—c3, Ce6:b3
  16. a2:b3, Kb6—d5!?
  17. Kc3:d5, Фd8:d5
  18. Te1—e7, Ta8—d8
  19. Фf4:c7, Фd5—d1+
  20. Te7—e1, Фd1—d2
  21. Фc7:b7, Фd2:c2
  22. Фb7:a6, Фc2:b3
  23. Фa6—a3, Td8—b8
  24. Te1—e2, Фb3—b5
  25. Фa3—f3, Фb5—c4
  26. Те2—d2, Tb8—b3
  27. Фf3—d1, g7—g6
  28. Ta1—a3, Тb3—b7
  29. g2—g3, Tf8—b8
  30. Ta3—a4, Фс4—с5
  31. Тd2—d8+ Крg8—g7
  32. Тd8—d5, Фс5—е7
  33. Та4—f4, Td7:b2
  34. Фd4+ Kpg7—g8
  35. Td5—d7, Tb2—b1+
  36. Kpg1—g2, Фe7—e6
  37. Tf4:f7, Фе6:f7
  38. Td7:f7, Кpg8:f7
  39. Фd4—d5+ Kpf7—g7
  40. g3—g4, h7—h6
  41. h2—h4, Tb8—b7
  42. Фd5—d4+ Крg7—h7
  43. h4—h5, g6:h5
  44. Фd4—e4+ Крh7—g7
  45. Фe4—e5+ Kpg7—h7
  46. Фe5—f5+ …?

Черга за 46-м ходом чорних. Свій варіант до понеділка, 2 грудня, надсилайте на електронну адресу dik@fl.te.ua або повідомте за номерами телефонів (098)323-43-34, (0352)23-54-65. До гри можна приєднатися з будь-якого ходу чорних. Найактивніші учасники отримають призи.

РОЗВ’ЯЖІТЬ, НЕ ТОРКАЮЧИСЬ ФІГУР

ВИГРАШ

 

Удачі!

І. ХАБІНЕЦЬ.

Фото з вільних джерел