Читачі й далі залишаються однодумцями

Характерній для останніх ходів партії між майстром спорту Іваном Хабінцем і читачами «ВЖ плюс» одностайності чорні не зрадили й при виборі 48-го ходу. Заспівувачем уже традиційно став Станіслав Суханицький із Лубен на Полтавщині: 48… Tb1—b5!?
Аналогічний варіант за день-другий запропонував Богдан Буковський із Козової, далі — Валентин Гулька з Чорткова, Тимур Кая з турецького Стамбула, Юрій Семків, Олександр Кислий і Світлана Бодак із Теребовлі, Володимир Іванов з Нетішина на Хмельниччині, Петро Хрущ, Ігор Пастернак та Ігор Чайка з Тернополя, Руслан Шпилик із Сільця Підгаєцького району, Богуслав Майор із польського Мінська Мазовецького, Ярослав Понятишин із Хмельницького, Володимир Люба із Житомира і Мирон Постолан із Жукова Бережанського району.
І. ХАБІНЕЦЬ — читачі «ВЖ плюс»
Іспанська партія
- е2—е4, е7—е5
- Kg1—f3, Kb8—c6
- Cf1—b5, a7—a6
- Сb5—a4, Kg8—f6
- 0—0, Cf8—e7
- d2—d4!? e5:d4
- Tf1—e1, 0—0
- е4—е5, Kf6—d5
- Ca4—b3, Kd5—b6
- Kf3:d4, Кс6:d4
- Фd1:d4, d7—d5
- e5:d6, Ce7:d6
- Cc1—f4, Cd6:f4
- Фd4:f4, Cc8—e6
- Kb1—c3, Ce6:b3
- a2:b3, Kb6—d5!?
- Kc3:d5, Фd8:d5
- Te1—e7, Ta8—d8
- Фf4:c7, Фd5—d1+
- Te7—e1, Фd1—d2
- Фc7:b7, Фd2:c2
- Фb7:a6, Фc2:b3
- Фa6—a3, Td8—b8
- Te1—e2, Фb3—b5
- Фa3—f3, Фb5—c4
- Те2—d2, Tb8—b3
- Фf3—d1, g7—g6
- Ta1—a3, Тb3—b7
- g2—g3, Tf8—b8
- Ta3—a4, Фс4—с5
- Тd2—d8+ Крg8—g7
- Тd8—d5, Фс5—е7
- Та4—f4, Td7:b2
- Фd4+ Kpg7—g8
- Td5—d7, Tb2—b1+
- Kpg1—g2, Фe7—e6
- Tf4:f7, Фе6:f7
- Td7:f7, Кpg8:f7
- Фd4—d5+ Kpf7—g7
- g3—g4, h7—h6
- h2—h4, Tb8—b7
- Фd5—d4+ Крg7—h7
- h4—h5, g6:h5
- Фd4—e4+ Крh7—g7
- Фe4—e5+ Kpg7—h7
- Фe5—f5+ Крh7—g7
- Фf5—e5+ Kpg7—h7
- Фe5:h5, Tb1—b5
- Фh5—e8 …?
Черга за 49-м ходом чорних. Свій варіант до понеділка, 30 грудня, надсилайте на електронну адресу dik@fl.te.ua або повідомте за номерами телефонів (098)323-43-34, (0352)23-54-65. До гри можна приєднатися з будь-якого ходу чорних. Найактивніші учасники отримають призи.
РОЗВ’ЯЖІТЬ, НЕ ТОРКАЮЧИСЬ ФІГУР
Відповідь на попереднє завдання:
- Крс3 Са2 2. Тd6! Cf7 3. gf Kph7 4. Th6X.
НАСТУПНЕ ЗАВДАННЯ
ВИГРАШ
Удачі! І до зустрічі в новому році. Щиро вітаю своїх заочних конкурентів із прийдешніми Новим роком і Різдвом Христовим!
І. ХАБІНЕЦЬ.
Фото з вільних джерел