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На потреби вітчизняної армії

13.11.201913.11.2019Автор Богдан Дікальчук
На потреби вітчизняної армії

За десять місяців 2019 року платники податків Тернопільщини спрямували на підтримку армії 232,5 мільйона гривень військового збору. Очікувані надходження перевищені на 8,7 мільйона або на 3,9 відсотка.

Порівняно ж з аналогічним торішнім періодом надходження зросли на 20,3 відсотка чи на 39,2 мільйона гривень.

Лише у жовтні платники Тернопільщини сплатили на потреби армії понад 25 мільйонів гривень військового збору. Порівняно з жовтнем 2018-го приріст склав 2,1 мільйона.

Не зайве нагадати, що військовий збір у нашій державі впроваджено із серпня 2014 року для фінансування Збройних сил України. Його ставка становить 1,5 відсотка доходів, що підлягають оподаткуванню. Платниками військового збору є фізичні особи — резиденти та нерезиденти, які отримують доходи в Україні.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області