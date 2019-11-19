Одним з основних джерел наповнення місцевих скарбниць є надходження від податку на доходи фізичних осіб. Упродовж десяти місяців цього року платники Тернопільщини сплатили три мільярди 161 мільйон 220,7 тисячі гривень цього платежу.

Очікувані надходження перевищені на 3,9 відсотка. Відтак бюджети додатково отримали 118 мільйонів 480,7 тисячі гривень. Порівняно ж із торішніми січнем-жовтнем приріст податку склав 559 мільйонів 675,6 тисячі гривень чи 21,5 відсотка.

Із загальної суми майже 75 відсотків отримали місцеві скарбниці. На розвиток територіальних громад надійшло два мільярди 360 мільйонів 58,8 тисячі гривень, що на 419,8 мільйона більше, ніж торік у січні-жовтні. А до державного бюджету платники спрямували 801 мільйон 161,9 тисячі гривень податку на доходи фізичних осіб. Порівняно з аналогічним торішнім періодом надходження зросли на 140 мільйонів.

Не зайвим буде нагадати, що податок на доходи фізичних осіб спрямовується на втілення соціальних програм громад, виплату стипендій і зарплат, розвиток соціокультурної сфери тощо. Тому збільшенню надходжень від цього платежу сприятиме легальне працевлаштування працівників та підвищення рівня середньої зарплати.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області