Нульову ставку оподаткування не декларуємо

Відповідно до підпункту 164.2.10 пункту 164.2 статті 164 Податкового кодексу України до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку включаються дохід у вигляді вартості успадкованого чи отриманого в дарунок майна в межах, що оподатковується згідно з розділом IV Податкового кодексу. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Об’єкти дарування, зазначені в пункті 174.1 статті 174 Кодексу, подаровані платнику податку іншою фізичною особою, оподатковуються згідно з правилами, встановленими згаданим розділом ІV для оподаткування спадщини (пункт 174.6). А, згідно з пунктом 174.3, особами, відповідальними за сплату (перерахування) податку до бюджету, є спадкоємці, які отримали спадщину.

Дохід у вигляді вартості успадкованого майна (кошти, майно, майнові чи немайнові права) у межах, що підлягає оподаткуванню, і зазначається в річній податковій декларації, крім спадкоємців-нерезидентів, які зобов’язані сплатити податок до нотаріального оформлення об’єктів спадщини або в сільських населених пунктах — до оформлення уповноваженою на це посадовою особою відповідного органу місцевого самоврядування за місцем відкриття спадщини, та спадкоємців, які отримали в спадщину об’єкти, що оподатковуються за нульовою ставкою податку на доходи фізичних осіб, а також іншими спадкоємцями — резидентами, які сплатили податок до нотаріального оформлення об’єктів спадщини або в сільських населених пунктах — до оформлення уповноваженою на це посадовою особою відповідного органу місцевого самоврядування за місцем відкриття спадщини.

Водночас пунктом 179.2 статті 179 Кодексу визначено, що, відповідно до розділу IV, обов’язок платника податку щодо подання податкової декларації вважається виконаним і податкова декларація не подається, якщо такий платник податку отримував доходи, зокрема, у вигляді об’єктів спадщини, які, відповідно до цього розділу, оподатковуються за нульовою ставкою податку та/або з яких сплачено податок відповідно до пункту 174.3.

Тобто фізичні особи — платники податку, що одержали дохід у вигляді спадщини (подарунку), який, згідно з Податковим кодексом, оподатковується за нульовою ставкою податку, не зобов’язані включати вартість (суму) такої спадщини (подарунку) до складу загального річного оподатковуваного доходу та подавати річну податкову декларацію про майновий стан і доходи. Але за умови відсутності інших підстав для подання декларації.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області