Податкова знижка за іпотечний кредит

Підпунктом 14.1.170 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України визначено, що податкова знижка для фізичних осіб, які не є суб’єктами господарювання, — це документально підтверджена сума (вартість) витрат платника податку — резидента в зв’язку з придбанням товарів (робіт, послуг) у резидентів — фізичних або юридичних осіб протягом звітного року, на яку дозволяється зменшення його загального річного оподатковуваного доходу, одержаного за наслідками такого звітного року у вигляді заробітної плати, у випадках, визначених Кодексом. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Відповідно ж до підпункту 166.3.8 пункту 166.3 статті 166 платник податку має право включити до податкової знижки в зменшення оподаткованого доходу за наслідками звітного податкового року, визначеного з урахуванням пункту 164.6 статті 164, фактично здійснені ним протягом звітного року суми витрати на сплату видатків на будівництво (придбання) доступного житла, визначеного законом, у тому числі на погашення пільгового іпотечного житлового кредиту, наданого на такі цілі та процентів за ним.

Згідно з підпунктом 166.2.1 пункту 166.2 статті 166 до податкової знижки включаються фактично здійснені протягом звітного податкового року платником податку витрати, підтверджені відповідними платіжними та розрахунковими документами, зокрема квитанціями, фіскальними або товарними чеками, прибутковими касовими ордерами, копіями договорів, що ідентифікують продавця товарів (робіт, послуг) і їх покупця (отримувача).

У зазначених документах обов’язково повинно бути відображено вартість таких товарів (робіт, послуг) і строк їх продажу (виконання, надання).

Оригінали зазначених у підпункті 166.2.1 документів не надсилаються контролюючому органу, але підлягають зберіганню платником податку протягом строку давності, встановленого Кодексом (підпункт 166.2.2).

Тобто, аби скористатися правом на отримання податкової знижки, платник податку — резидент подає до контролюючого органу податкову декларацію про майновий стан і доходи та, на вимогу контролюючого органу, зобов’язаний пред’являти документи і відомості, пов’язані з правом на отримання податкової знижки.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області