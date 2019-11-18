Повний комплект

Уже втретє в Кам’янець-Подільській ДЮСШ №1 Хмельницької області відбувся Всеукраїнський турнір із боксу пам’яті М. С. Солопчука. Цього року серед 180 учасників віком від одинадцяти до 22-х років були не тільки вітчизняні атлети, а й гості з Молдови і Білорусі.

Честь юнацької збірної нашого краю захищали вихованці Тернопільської ОДЮСШ із літніх видів спорту і боксерського клубу «Шкіряна рукавичка». І троє з них порадували своїх наставників Руслана та Анатолія Фірманів. У суперечці наймолодших у своїй ваговій категорії не було рівних Луці Пісницькому. А Захар Фірман виборов друге місце. Натомість Артур Довгошия завоював «бронзу» серед атлетів, чия вага не перевищує 60 кілограмів.

А. ЯЦИНА.

На фото: Анатолій ФІРМАН разом зі своїми підопічними після церемонії нагородження.

Фото з архіву навчального спортивного закладу