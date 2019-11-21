Ростемо ж ми, гей!

Єдиний податок — платіж, який у повному обсязі спрямовується до місцевих скарбниць. Відтак територіальні громади — нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області — можуть його використовувати для розвитку своєї інфраструктури.

Упродовж січня-жовтня 2019 року суб’єкти господарювання, які перебувають на спрощеній системі оподаткування, спрямували до місцевих скарбниць Тернопільщини 549 мільйонів 795,5 тисячі гривень єдиного податку — на 19,6 мільйона більше очікуваного. А порівняно з аналогічним торішнім періодом надходження зросли на 75 мільйонів 67,8 тисячі гривень.

Значна частка сплаченого — внесок приватних підприємців. За десять місяців цього року вони перерахували 335 мільйонів 34,1 тисячі гривень єдиного податку, що на 63 мільйони 121 тисячу більше, ніж торік. Від юридичних осіб, які працюють за спрощеною системою оподаткування, за згаданий період надійшло 70 мільйонів 395,6 тисячі гривень — на сім мільйонів 305,3 тисячі більше, ніж торік за десять місяців.

Платники фіксованого сільськогосподарського податку (четверта група «спрощенців») сплатили з початку року 144 мільйони 365,9 тисячі гривень єдиного податку. Приріст у порівнянні з 2018-м склав чотири мільйони 641,5 тисячі гривень.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області