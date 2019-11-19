Спадкоємці теж можуть повернути надміру сплачені підприємцем кошти

Згідно з пунктом 43.1 статті 43 Податкового кодексу України помилково та/або надміру сплачені суми грошового зобов’язання підлягають поверненню платнику, крім випадків наявності в нього податкового боргу. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

За наявності ж податкового боргу повернення помилково та/або надміру сплаченої суми грошового зобов’язання на поточний рахунок платника податків у банку або шляхом повернення готівковими коштами за чеком (у разі відсутності рахунку в банку) проводиться лише після повного погашення ним податкового боргу. Такі вимоги пункту 43.2 згаданої статті.

Обов’язковою умовою для повернення сум грошового зобов’язання є подання платником податків заяви. Винятком є лише повернення надміру утриманих (сплачених) сум податку з доходів фізичних осіб, які розраховуються контролюючим органом на підставі поданої податкової декларації за звітний календарний рік шляхом проведення перерахунку за загальним річним оподатковуваним доходом платника податку. Причому, згідно з пунктом 43.3, заяву можна подати протягом 1095 днів від дня виникнення помилково та/або надміру сплаченої суми.

А, відповідно до статті 1216 Цивільного кодексу України, спадкуванням є перехід прав та обов’язків (спадщини) від фізичної особи, яка померла (спадкодавця), до інших осіб (спадкоємців). До складу спадщини входять усі права та обов’язки, що належали спадкодавцеві на момент відкриття спадщини і не припинилися внаслідок його смерті (стаття 1218).

З огляду на сказане, після смерті фізичної особи — підприємця спадкоємець, з урахуванням норм статті 43 Податкового кодексу, має право звернутися до контролюючого органу із заявою щодо повернення надміру сплаченої суми грошового зобов’язання протягом 1095 днів із дня її виникнення за умови надання документів, що підтверджують перехід прав та обов’язків (спадщини) від фізичної особи, яка померла.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області