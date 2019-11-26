Як повернути надміру сплачені кошти?

Головне управління ДПС у Тернопільській області нагадує, що помилково та/або надміру сплачені суми грошового зобов’язання підлягають поверненню платнику, зокрема, відповідно до статті 43 Податкового кодексу України. Крім випадків наявності в нього податкового боргу.

За наявності в платника податкового боргу повернення озвучених сум проводиться лише після повного його погашення.

Для повернення помилково та/або надміру сплачених сум грошового зобов’язання та пені (крім єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування) платник протягом 1095 днів від дня їх виникнення має подати до територіального органу ДПС за місцем адміністрування (обліку) помилково та/або надміру сплаченої суми заяву про повернення в довільній формі із зазначенням напряму перерахування коштів: на поточний рахунок платника податків в установі банку; на погашення грошового зобов’язання та/або податкового боргу з інших платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи, незалежно від виду бюджету; повернення у готівковій формі коштів за чеком у разі відсутності в платника податків рахунка в банку.

При цьому він також має можливість подати заяву в електронній формі через приватну частину електронного кабінету за ідентифікатором форми J/F 1302001 або в довільній формі через меню «Листування з ДПС» приватної частини електронного кабінету.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області