СТАРІ ЗАНЕДБАНІ ДАЧІ ЧИ НОВИЙ ПАРК?

Тернополяни голосують за створення нового Smart City парку «Ювілейний» Тернополяни у соцмережах активно обговорюють ідею створення нового парку «Ювілейний», який може стати справжніми «зеленими легенями» для найбільшого спального мікрорайону Тернополя. Міський голова Тернополя Сергій Надал на своїй сторінці у соціальній мережі Фейсбук оголосив відкрите голосування щодо ідеї. Понад 80% з тих, хто взяв участь у голосуванні, висловились «за». Варіант 1: Дачі в межах міста Основна причина, чому міський голова звернувся до громади — це намагання частини дачників заблокувати створення парку через суди. Вони хочуть зберегти свої дачі-вагончики у межах Тернополя. Питання справді складне. З одного боку, члени садового товариства «Ювілейне » не вдоволені запропонованою компенсацією, а з іншого боку — найбільший спальний мікрорайон міста може залишитись без нового парку. Дачний кооператив «Ювілейний » було створено ще в 60-ті роки минулого століття, коли були виділені у тимчасове користування земельні ділянки. 50 років тому це була околиця міста. Ділянки не приватизовані і досі належать усій громаді Тернополя. При цьому міська рада зробила крок назустріч дачникам. Було ухвалено рішення виділити їм ділянки в іншому місці. Однак декому цього видалося замало. Варіант 2: Парк Smart City площею понад 10 гектарів Нагадаємо, у квітні цього року в міській раді Тернополя оголосили відкритий всеукраїнський конкурс на кращий ескізний проєкт нового парку, а в липні відбулася презентація та конкурсний відбір поданих проєктів. Усього на конкурс подали чотири проєкти: два тернопільські і два київські. Журі конкурсу визнало кращою роботу тернопільської команди фахівців. Новий міський парк заплановано у мікрорайоні №14, що обмежується вулицями Тарнавського, Володимира Великого, Липницького, Київською. Займатиме він 10,5 гектара. Як повідомили в мерії, це буде сучасний відпочинково-розважальний парк із застосуванням технологій Smart City. «Це буде парк із застосуванням енергозберігаючих технологій, із заправкою для електромобілів. Задум такий, щоб це було місце, де кожен зможе знайти собі заняття відповідно до вподобань. Заплановані різноманітні спортивні зони: футбольне поле, скейт-майданчик, велотраса, майданчик силових тренажерів, ігрові майданчики, розраховані для дітей різного віку», — йдеться в повідомленні. За проєктом, у центральній частині — великий виставковий центр із залами для різних виставок у вигляді соняшника, що символізує життя. Передбачено облаштувати «сухий» фонтан і сад квітів, зелені амфітеатри тощо. Як показало голосування, більшість тернополян, а це – понад 80 відсотків, підтримує ідею створення нового парку. На сьогодні частину дачних вагончиків облюбували бомжі, через яких стаються пожежі цих тимчасових споруд. Віра СОТНИК.