Стипендію відображають у податковому розрахунку

Оподаткування доходів фізичних осіб регламентується розділом IV Податкового кодексу України, відповідно до підпункту 163.1.1 пункту 163.1 статті 163 якого об’єктом оподаткування резидента є загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Згідно з підпунктом 165.1.26 пункту 165.1 статті 165 до складу до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку не включається сума стипендії (включаючи суму її індексації, нараховану відповідно до закону), яка виплачується учню, студенту, курсанту військових навчальних закладів, ординатору, аспіранту або ад’юнкту, але не вище ніж сума, визначена в першому абзаці підпункту 169.4.1 пункту 169.4 статті 169 (сума, що дорівнює розміру місячного прожиткового мінімуму, діючого для працездатної особи на перше січня звітного податкового року, помноженого на 1,4 та округленого до найближчих десяти гривень). У 2019 році — 2690 гривень на місяць (1921 грн х 1,4). Сума перевищення, за її наявності, підлягає оподаткуванню під час її нарахування (виплати) за ставкою, визначеною пунктом 167.1 статті 167.

Довідником ознак доходів, наведеним у додатку до Порядку заповнення та подання податковими агентами податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 13 січня 2015 року за номером 4 із змінами та доповненнями, сума стипендії (включаючи суму її індексації, нараховану відповідно до закону), яка виплачується учню, студенту, курсанту військових навчальних закладів, ординатору, аспіранту або ад’юнкту відображається у податковому розрахунку за формою 1ДФ під ознакою доходу «150».

Тобто сума стипендії (включаючи суму її індексації), яка виплачується учню, студенту, курсанту військових навчальних закладів, ординатору, аспіранту або ад’юнкту, в тому числі та, що перевищує встановлений граничний розмір, відображається в податковому розрахунку за формою 1ДФ під ознакою доходу «150».

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області