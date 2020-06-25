Коли вартість путівок не оподатковується

Оподаткування доходів фізичних осіб регламентується розділом IV Податкового кодексу України (ПКУ), згідно з підпунктом 163.1.1 пункту 163.1 статті 163 якого об’єктом оподаткування резидента є загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Перелік доходів, що включаються до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку, визначений пунктом 164.2 статті 164 ПКУ.

Також доходи, визначені статтею 163 ПКУ, є об’єктом оподаткування військовим збором (підпункт 1.2 пункту 16 прим.1 підрозділу 10 розділу XX ПКУ).

Водночас статтею 165 ПКУ визначені доходи, які не включаються до розрахунку загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку, зокрема, вартість путівок на відпочинок, оздоровлення та лікування, в тому числі на реабілітацію осіб з інвалідністю, на території України платника податку та/або членів його сім’ї першого ступеня споріднення, які надаються його роботодавцем — платником податку на прибуток підприємств безоплатно або із знижкою (у розмірі такої знижки) один раз на календарний рік, за умови, що вартість путівки (розмір знижки) не перевищує п’ять розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на перше січня податкового (звітного) року (другий абзац підпункту 165.1.35 пункту 165.1 статті 165 ПКУ).

Зазначена норма підпункту 165.1.35 надає право роботодавцю не оподатковувати вартість путівок, наданих безоплатно або із знижкою (у розмірі такої знижки), якщо її вартість (розмір знижки) не перевищує у 2020 році, як для свого працівника, так і для членів його сім’ї (дружина та дитина) 70845 гривень, тобто 23615 гривень на особу, при дотриманні умов, що визначені в цьому підпункті, зокрема, один раз на календарний рік.

Окрім того, згідно з підпунктом 1.7 п. 16 прим.1 підрозділу 10 розділу XX ПКУ звільняються від оподаткування військовим збором доходи, що згідно з розділом IV ПКУ не включаються до загального оподатковуваного доходу фізичних осіб (не підлягають оподаткуванню, оподатковуються за нульовою ставкою).

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області