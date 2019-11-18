Тернопільського гімназійного цвіту по всьому світу

ДНЯМИ В ОБЛАСНОМУ ЦЕНТРІ З’ЯВИВСЯ ЩЕ ОДИН ПАМ’ЯТНИК, КОТРИЙ ПРИВЕРТАЄ УВАГУ ДО МИНУЛОГО МІСТА. БІЛЯ БРОНЗОВОЇ МОДЕЛІ ПЕРШОЇ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ГІМНАЗІЇ ВСТАНОВИЛИ СКУЛЬПТУРНУ КОМПОЗИЦІЮ, ЯКА ПРИСВЯЧЕНА ВИДАТНИМ ВИПУСКНИКАМ ТА ВИКЛАДАЧАМ ЦЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ. Представив монумент заступник міського голови Тернополя Леонід Бицюра, за сприяння якого реалізовується проєкт «Бронзовий Тернопіль» (у межах його встановлено макети міста, гімназії, парафіяльного костелу). Леонід Олексійович розповів, що у скульптурній композиції відобразили імена тих випускників і викладачів Першої тернопільської гімназії, котрі прославляли не тільки наш край, а й країну, своєю працею у цілому світі. Серед них митці, громадсько-політичні та релігійні діячі, науковці. Їхнє увічнення — своєрідна естафета від гімназистів минулого до гімназистів сучасності. Це нагадування про те, що Тернопіль — місце, де формувалась рафінована інтелігенція. Цей монумент — велемовне свідчення про важливість вивчати історію, знати імена своїх визначних земляків. Композицію в бронзі розробили скульптор Дмитро Мулярчук і архітектор Борис Солонін. У тривалих обговореннях і дискусіях вони віднайшли ідею створити монумент із глобусом, на котрому було б позначено точки, де опинялись вихованці тернопільської гімназії — а вони на різних континентах. Ще одна пізнавальна риса — деталі побуту гімназистів минулого: книжки, перев’язані ременем, адже саме так їх колись носили, чорнильниця та перо. Цікаво, що прізвища достойників закарбували на палітурках книжок. Щоправда, творці монумента наголошують: це аж ніяк не повний перелік усіх достойників. Серед згаданих у бронзі — визначні математик Володимир Левицький, економіст Леон фон Білінський, славіст Лев Рудницький, адвокат Антін Горбачевський, археолог Казимир Міхаловський, громадсько-політичний діяч, бурмістр Тернополя Володимир Лучаковський, етнограф Вінцентій Поль, філософ Казимир Айдукевич. Інна ВІКОНСЬКА.