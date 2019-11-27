Третій тернопільській школі — 80!

З РОКУ В РІК ЦЯ ШКОЛА МАЄ БАГАТО ПЕРЕМОЖЦІВ ПРЕДМЕТНИХ ОЛІМПІАД І РІЗНИХ КОНКУРСІВ УСІХ РІВНІВ, КІЛЬКА РАЗІВ ПЕРЕМАГАЛА В ЗАГАЛЬНОМІСЬКОМУ КОНКУРСІ «ШКОЛА РОКУ», А ПРІЗВИЩА ЇЇ УЧНІВ І ВЧИТЕЛІВ ПОСТІЙНО ЗВУЧАТЬ В ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ ОБЛАСТІ Й УКРАЇНИ. ЦЬОГОРІЧ ТСШ №3 ПОСІЛА ДРУГЕ МІСЦЕ В РЕЙТИНГУ ШКІЛ ТЕРНОПОЛЯ І ВВІЙШЛА ДО ПЕРЕЛІКУ ДВОХСОТ КРАЩИХ ШКІЛ ДЕРЖАВИ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ЗНО.
Упевнено можна сказати, що третя школа творить інтелектуальне майбутнє України, бо вона стала початком успішного життєвого шляху для майбутніх професорів, докторів наук і академіків, для понад ста кандидатів наук, громадських діячів, дипломатів і військових, священників та митців, підприємців і просто успішних людей.
Протягом цього тижня Тернопільська спеціалізована школа №3 з поглибленим вивченням іноземних мов відзначає 80-річчя. Святкування розпочалися 25 листопада з літургії за здоров’я і завершаться третього грудня о 16 годині в драмтеатрі ім. Т. Шевченка святковою імпрезою «Галактика третьої школи: зоряний політ тривалістю 80 років».
Із нагоди старту ювілейного тижня учні ТСШ №3 взяли участь у флешмобі «З ювілеєм тебе, школо!» Вони сформували на подвір’ї цифру «80», піднявши вгору паперові червоні сердечка як символ любові й поваги до свого закладу. Освітлюючи похмуру днину ліхтариками мобільних телефонів, школярі виконали пісню «Третя школа — рідний дім», встановивши таким чином рекорд Файного міста на найбільш масове виконання цієї пісні.
Того ж дня в школі презентували арт бук «А пам’ятаєш?..» і збірку дитячих віршів «Тобі, школо!» Вчора тут відкрилася виставка творчих робіт нинішніх і колишніх учнів, відбувся фестиваль живих історій за участю успішних випускників.
Проте відзначення ювілею розпочалося ще у вересні створенням у Фейсбуці групи «ТСШ №3 святкує своє 80-річчя». У ній випускники розміщують світлини, найдавніші з яких датовані 60-ми роками, діляться спогадами про незабутнє школярство і талановитих учителів.
«Моя перша вчителька Фаїна Матвіївна Кушнірська — строга і водночас як любляча мама, квочка, — пригадує через півстоліття Уляна Лущик. — Чомусь найбільше згадую тему про дроби, яка за десять хвилин стала зрозумілою на віки вічні. Пояснення Фаїни Матвіївни було просте: на столі з’явилося тістечко з їдальні, яке вона розрізала на кілька частин. Порізані тістечко, яблучко, бутерброд були поясненням до теми. Кожен озвучив дріб і свою частинку наочного матеріалу… з’їв. Пізніше, коли я пояснювала щось зі шкільної програми експромтом своїм дітям, вони зі здивуванням запитували: «Звідки ти це все знаєш?»
На відповідь натрапляю у вітальному відеоролику від випускників, котрі нині мешкають і працюють у столиці.
— Третя школа була надзвичайно цікавим середовищем, в якому нам було цікаво вчитися, — каже Ростислав Семків — випускник 1992 року, письменник, літературознавець, перекладач, доцент Національного університету «Києво-Могилянська академія», і додає: — Це був імпульс на все життя рухатися далі.
Таким імпульсом школа стала для багатьох випускників, котрі прославили її у світі. Серед них — Ірина Темченко, яка мешкає і працює у США, а нещодавно стала переможницею конкурсу штату Флорида «Шкільний психолог року»; Олесь Клок — музикант, викладач музичної школи в Глазго у Великій Британії, котрий скеровує кошти від своїх благодійних концертів на потреби наших захисників на сході України. Це Світлана Комінко (Данилюк) — експертка з міжнародної освіти, громадська діячка, членкиня ради директорів Конгресу українців Канади провінції Британська Колумбія, де вона відповідає за зв’язки з урядом та координує проєкт із встановлення у Ванкувер і пам’ятника жертвам Голодомору; Надія Лапуста — професорка машинобудування та геофізики Каліфорнійського технологічного інституту; Андрій Сибіга — Надзвичайний і Повноважний Посол України в Турецькій Республіці, інші.
Й нинішнім школярам альма-матер продовжує давати крила до зоряного польоту. Це вкотре довів творчий конкурс відеороликів «Вітаємо рідну школу». Журі й користувачі Фейсбуку визначили сім класів-переможців, котрі отримали торти і сертифікати на розваги від спонсорів. Перше місце розділили 1-Г і 2-Б класи, а спеціальний приз від директорки Руслани Петрокушин отримали учні 10-Б класу.
Руслана Володимирівна очолила третю школу з лютого цього року, проте вона тут людина не нова. Свого часу цей заклад закінчили із золотими медалями двоє її синів, а третій поки п’ятикласник. На запитання про формулу успіху школи Руслана Володимир івна відповідає:
— Це школа в кращому розумінні значення цього слова, школа традицій, знань, гідності, свободи й поваги одне до одного. У ній є все необхідне для створення сучасного освітнього середовища. Насамперед, учителі-професіонали й розумні, творчі, креативні учні, які своїми успіхами надихають педагогів. Звісно, час вносить свої корективи, і вчителі розуміють, що, аби зацікавити дітей предметом, слід постійно працювати над собою. З появою гаджетів усе важче стає заволодіти увагою школярів, зацікавити навчальним матеріалом. Тому вчителі намагаються мотивувати учнів до навчання, викликати свідомий інтерес до предмету. Успіху школа досягла ще й завдяки діяльній участі батьків в освітньому процесі. У нашій школі пану є справді родинна атмосфера. Свідченням цього є планування й проведення заходів, до організації яких радо долучаються батьки, а також спільне обговорення й вирішення проблем закладу на засіданнях ради школи.
До речі, вперше батьківський комітет створили в школі на початку 50-х років. Батьки були пліч-о-пліч з учителями й тоді, коли обживали в 1956-му нове приміщення, облагороджували територію довкола нього. Через рік ліворуч від школи заклали сад — нині на цьому місці спортивно-відпочинковий майданчик.
У 1972 році було збудовано спортивну залу та навчальний корпус на вісім класних кімнат. 1978 року в іще одній прибудові почала діяти двоповерхова їдальня. На першому поверсі вона є досі, а другий цьогоріч переобладнали на ще одну класну кімнату для початкової школи і конференцзал.
Із 1960 року учні третьої школи вивчають три іноземні мови: французьку, німецьку й англійську. В 1991-му на базі середньої школи №3 створено першу в місті гуманітарну гімназію. А в 1996 році навчальний заклад реорганізовано в Тернопільську спеціалізовану середню загальноосвітню школу №3 з поглибленим вивченням іноземних мов.
Колишній директор навчального закладу Степан Дудяк, сорок п’ять років життя якого тісно пов’язані з історією третьої школи, згадує:
— Тут завжди працювали висококваліфіковані педагоги, досвідчені майстри своєї справи. Свого часу ми поставили акцент на вивченні англійської — і вже на початку 90-их років провели на базі школи всеукраїнський семінар із вивчення цієї мови. Це було визнання нових підходів у вивченні англійської і високого рівня знань наших учнів…
Уже 80 років третя школа Тернополя творить свою зоряну історію на освітній орбіті міста, гуртуючи довкола себе людей, які не тільки самі стали зірками, а й зуміли засвітити нові сузір’я. Бажаємо третій школі надалі відкривати й плекати таланти, давати їм крила для успішного польоту в життя.