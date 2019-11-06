У Луцьку — міжнародний турнір

У спортивному комплексі Волинського обласного ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Небесної Сотні відбувся міжнародний турнір із боксу пам’яті загиблих в автокатастрофі відомих луцьких спортсменів — чемпіона України з дзюдо Дем’яна Усика, борця Олега Фурса і боксера Василя Лотоцького. За нагороди сперечалися дві з половиною сотні атлетів із більшості областей нашої держави, Литви, Польщі і Молдови.

У такій солідній компанії не спасували і вихованці Тернопільської ОДЮСШ із літніх видів спорту. В своїх вагових категоріях не було рівних Захарові Фірману і Тарасові Кордупелю. Відзнак за третє місце удостоївся Костянтин Дмитрів. А п’яті місця вибороли Владислав Тракало та Едуард Шмигельський.

Юні майстри шкіряної рукавички з Тернопільської ОДЮСШ із літніх видів спорту тренуються під керівництвом Руслана та Анатолія Фірманів.

А. ЯЦИНА.

На фото: Анатолій ФІРМАН зі своїми підопічними, призерами міжнародного турніру в Луцьку.

Фото з архіву навчального спортивного закладу