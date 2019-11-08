У Тернополі за кошти бюджету міста та підприємців відремонтовано вул. Поліську

Впродовж останніх років у Тернополі значна увага приділяється капітальному ремонту доріг у промислово-складських зонах. Це вулиці – Текстильна, Промислова, Лук’яновича, Бродівська, Гайова, а сьогодні ремонт завершився також на вул. Поліській (ділянка дороги від вул. Промислової до вул. Поліська, 11).

Капітальний ремонт дорожнього покриття та влаштування тротуару на вул. Поліській проведені на умовах співфінансування, частину вартості виконання робіт якого сплачено з бюджету міста (громади) та іншу частина – за кошти суб’єктів господарювання, чиї підприємства розташовані на даній вулиці.

«Компанії, що розміщені на вул. Поліській, є великими платниками податків та одними з найбільших роботодавців у нашому місті. Щороку кількість таких підприємств у цьому районі лише збільшується, тому і виникла потреба в капітальному ремонті дорожнього покриття, – розповів міський голова Тернополя Сергій Надал. – Частина вартості ремонтних робіт сплачена за рахунок бюджетних коштів, проте більша половина грошей була виділена самими підприємцями. Основним інвестором стала компанія «Viknar’off», а ще вісім підприємств долучилися до фінансування. І саме така співпраця та спільні проєкти є чудовим прикладом соціально відповідального бізнесу».

Зазначимо, що ремонт вулиці Поліської у Тернополі не проводився більше 20-ти років, то ж стан дорожнього покриття тривалий час перебував у незадовільному стані.

«Протяжність відремонтованої ділянки дороги складає 420 м, а роботи виконували працівники підрядної організації ТОВ «Добробут», – додає начальник відділу технагляду Тернопільської міської ради Олег Вітик. – В рамках ремонту тут виконані роботи з влаштування системи дощової каналізації, дорожнього покриття, бордюрів та одностороннього тротуару. На даний час роботи уже на завершальному етапі, підрядникам необхідно лише влаштувати заїзди до підприємств, що розташовані на цій вулиці».

матеріали ТМР