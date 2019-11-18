В акцизній накладній — номер причепу

Порядок заповнення акцизної накладної, розрахунку коригування акцизної накладної, заявки на поповнення (коригування) залишку пального, заявки на поповнення (коригування) залишку спирту етилового затверджений наказом Міністерства фінансів України від 19 червня 2019 року за номером 262. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Відповідно до пункту 2 розділу I згаданого порядку особи, які ввозять на митну територію України або вивозять за межі митної території України пальне або спирт етиловий, здійснюють реалізацію пального або спирту етилового відповідно до вимог підпункту 14.1.212 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України та які, відповідно до підпункту 212.1.15 пункту 212.1 статті 212 Кодексу, визначені платниками акцизного податку з реалізації пального або спирту етилового, складають, зокрема:

— акцизні накладні форми «П» — при реалізації пального;

— акцизні накладні форми «С» — при реалізації спирту етилового.

У відповідних випадках в акцизній накладній форми «П» або «С» зазначаються реквізити пересувного акцизного складу, з якого/на який фізично відвантажене (отримане) пальне/спирт етиловий, зокрема, номер реєстрації транспортного засобу в уповноважених органах відповідної держави.

При цьому пунктом 14.1.6 прим.1 статті 14 Кодексу визначено, що акцизний склад пересувний — транспортний засіб (автомобільний, залізничний, морський, річковий, повітряний, магістральний трубопровід), на якому переміщується та/або зберігається пальне або спирт етиловий на митній території України.

Процедура державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку, зокрема, причепів, напівпричепів, оформлення та видачі реєстраційних документів і номерних знаків визначена Порядком державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок, інших прирівняних до них транспортних засобів та мопедів, затвердженим постановою Кабінету міністрів України від 7 вересня 1998 року за номером 1388.

Відповідно до пункту 16 цього порядку на зареєстровані в уповноважених органах Міністерства внутрішніх справ України транспортні засоби видаються, зокрема, номерні знаки, що відповідають державному стандарту України: два номерні знаки — на автотранспорт, один — зокрема, на причіп та напівпричіп.

Враховуючи, що при переміщенні пального/спирту етилового тягачем із причепом, фізично таке пальне/спирт етиловий перебуває саме в причепі, який є транспортним засобом та містить номерні знаки, то в графі «номер державної/міжнародної/іноземної реєстрації транспортного засобу» акцизної накладної зазначається номер такого причепу.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області