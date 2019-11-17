Вартість товарів, придбаних у платників єдиного податку

Відповідно до пункту 137.1 статті 137 Податкового кодексу України податок на прибуток підприємств нараховується платником самостійно за ставкою, визначеною статтею 136, від бази оподаткування, визначеної згідно зі статтею 135. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Базою оподаткування є грошове вираження об’єкту оподаткування, визначеного згідно зі статтею 134 з урахуванням положень Податкового кодексу (пункт 135.1 статті 135).

Об’єктом оподаткування податком на прибуток є прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, які виникають відповідно до положень Податкового кодексу (підпункт 134.1.1 пункту 134.1 статті 134).

Відповідно до норм Податкового кодексу при коригуванні (збільшенні або зменшенні) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку) вартість товарів, у тому числі необоротних активів, робіт та послуг, придбаних у платників єдиного податку, не враховується.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області