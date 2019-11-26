Весною на Тернопільському ставі курсуватиме новий теплохід «Сігма»

Уже весною наступного року на Тернопільському ставі розпочне курсувати новий теплохід «Сігма», придбаний у Запоріжжі за кошти інвестора.

Маршрут круїзного судна пролягатиме від центрального причалу до Пронятина та включатиме прохід під мостом , що поблизу «Водної арени «Тернопіль»».

Наразі уже проведено технічний огляд судна та триває його підготовка до встановлення ходової рубки спеціальної висоти, що дозволить теплоходу пройти під Пронятинським мостом.

Капітаном теплоходу є Віталій Стасюк. За його словами, судно перебуває у хорошому стані та незабаром стане ще однією родзинкою Тернополя.