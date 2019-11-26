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Весною на Тернопільському ставі курсуватиме новий теплохід «Сігма»

26.11.201926.11.2019Автор Вільне Життя
Весною на Тернопільському ставі курсуватиме новий теплохід «Сігма»

Уже весною наступного року на Тернопільському ставі розпочне курсувати новий теплохід «Сігма», придбаний у Запоріжжі за кошти інвестора.

Маршрут круїзного судна пролягатиме від центрального причалу до Пронятина та включатиме прохід під мостом , що поблизу «Водної арени «Тернопіль»».

Наразі уже проведено технічний огляд судна та триває його підготовка до встановлення ходової рубки спеціальної висоти, що дозволить теплоходу пройти під Пронятинським мостом.

Капітаном теплоходу є Віталій Стасюк. За його словами, судно перебуває у хорошому стані та незабаром стане ще однією родзинкою Тернополя.