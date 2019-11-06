Єдиний податок для платників першої і другої груп

Відповідно до пункту 295.1 статті 295 Податкового кодексу України платники єдиного податку першої і другої груп сплачують єдиний податок авансовим внеском не пізніше двадцятого числа (включно) поточного місяця. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Такі платники єдиного податку можуть здійснити сплату єдиного податку авансовим внеском за весь податковий (звітний) період (квартал, рік), але не більш як до кінця поточного звітного року.

Якщо сільська, селищна або міська рада приймає рішення щодо зміни раніше встановлених ставок єдиного податку, він сплачується за новими ставками в порядку та строки, визначені підпунктом 12.3.4 пункту 12.3 статті 12 Кодексу.

Згідно з цим підпунктом рішення про встановлення місцевих податків та зборів офіційно оприлюднюється відповідним органом місцевого самоврядування до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосовування встановлюваних місцевих податків та зборів або змін (плановий період). В іншому разі норми відповідних рішень застосовуються не раніше початку бюджетного періоду, що настає за плановим періодом.

Офіційно оприлюднене рішення про встановлення місцевих податків та зборів є нормативно-правовим актом із питань оподаткування місцевими податками та зборами, який набирає чинності з урахуванням строків, передбачених цим же підпунктом.

Водночас пунктом 3 розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України від 23 листопада 2018 року за номером 2628-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо покращення адміністрування та перегляду ставок окремих податків і зборів» установлено, що в 2019 році до прийнятих рішень органів місцевого самоврядування про встановлення місцевих податків і зборів, які прийняті на виконання цього Закону, не застосовуються вимоги, зокрема, і вимоги згаданого підпункту.

Окрім того, нормами Податкового кодексу для фізичних осіб — підприємців — платників єдиного податку передбачено подання заяви в разі:

— самостійного переходу на сплату єдиного податку, встановленого для інших груп платників єдиного податку;

— при зміні податкової адреси суб’єкта господарювання, місця провадження господарської діяльності, видів господарської діяльності;

— у випадках, передбачених пунктом 293.8 статті 293 та підпунктом 298.2.3 пункту 298.2 статті 298 Податкового кодексу.

Згідно ж із пунктом 299.9 статті 299 Кодексу за бажанням зареєстрований платник єдиного податку може безоплатно та безумовно отримати витяг із реєстру платників єдиного податку. Строк надання витягу не повинен перевищувати одного робочого дня з дня надходження запиту. Витяг діє до внесення змін до реєстру.

Форми запиту про отримання витягу з реєстру платників єдиного податку та витягу з реєстру платників єдиного податку затверджені наказом Міністерства фінансів України від 16 липня 2019 року за номером 308.

Тобто нормами Податкового кодексу не передбачено подання заяви про застосування спрощеної системи оподаткування фізичними особами — підприємцями — платниками єдиного податку першої та другої груп при зміні розміру фіксованої ставки єдиного податку, яка відбувається на підставі рішення сільської, селищної або міської ради.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області