ЗЕМЕЛЬНА РЕФОРМА

Соціологічна група «Рейтинг» 24— 27 жовтня 2019 року з’ясовувала настрої українців щодо запланованої земельної реформи. Як засвідчило соціологічне опитування, в разі введення ринку земель сільськогосподарського призначення 70 відсотків власників земельних паїв продовжать обробляти свої наділи або будуть здавати їх в оренду. Лише 16% мають намір продати свої паї. Не вважають вартість оренди справедливою 73% власників паїв, протилежно ї думки — лише 15%. Серед опитаних 42 відсотки вважають, що вартість оренди землі повинна встановлюватися державою, 38% — визначатися ринком. Молодь більше за ринок, старші — за регулювання державою. Нагадаю, що купити землю матимуть можливість тільки українські громадяни або українські компанії. Передусім таке право отримають орендар і земельних ділянок. Найбільше власників земельних паїв є на заході України. Орест ЗВАРИЧ.