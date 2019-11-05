Зміна даних платника податків

Відповідно до пункту 70.7 статті 70 Податкового кодексу України та пункту 1 розділу IХ Положення про реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб — платників податків, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 29 вересня 2017 року за номером 822 фізичні особи — платники податків зобов’язані подавати до контролюючих органів відомості про зміну даних, які вносяться до облікової картки фізичної особи — платника податків протягом місяця з дня виникнення змін шляхом подання заяви за формою №5ДР (додаток 12 до згаданого положення). Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Фізичні особи подають до контролюючого органу за своєю податковою адресою (місцем проживання) заяви особисто або через представника. А в разі зміни місця проживання — до контролюючого органу за новим місцем проживання. Фізичні особи, які тимчасово перебувають за межами населеного пункту проживання, подають зазначені заяви особисто або через представника до будь-якого контролюючого органу.

Для заповнення заяви за формою №5ДР використовуються дані документа, що посвідчує особу, та інших документів, які підтверджують зміни таких даних (підпункти 2, 3 розділу IХ згаданого положення).

Фізична особа — платник податків, яка отримала паспорт нового зразка, при поданні заяви за формою №5ДР зобов’язана пред’явити відповідному контролюючому органу паспорт громадянина України у формі картки, довідку про внесення інформації до Єдиного державного демографічного реєстру та видані документи, що складається у формі витягу з реєстру, довідку про реєстрацію місця проживання, видану органом реєстрації, якщо після формування витягу з реєстру змінилися дані щодо місця проживання особи, про що була видана відповідна довідка.

Внесення змін до Державного реєстру фізичних осіб — платників податків здійснюється протягом трьох робочих днів від дня подання фізичною особою заяви за формою №5ДР до контролюючого органу за своєю податковою адресою (місцем проживання). У разі звернення до будь-якого контролюючого органу строк внесення змін до державного реєстру може бути продовжено до п’яти робочих днів (пункт 4 розділу IХ положення).

Заява за формою №5ДР може бути подана через представника за наявності документа, що посвідчує особу останнього, та документа, що посвідчує особу довірителя, або його ксерокопії (із чітким зображенням), а також довіреності, засвідченої в нотаріальному порядку, на проведення процедури зміни даних щодо фізичної особи у державному реєстрі (після пред’явлення повертається) та її копії.

Згідно з пунктом 5 розділу IХ положення при виявленні недостовірних даних або помилок у поданій заяві за формою №5ДР фізичній особі може бути відмовлено у внесенні змін та/або видачі документа, що засвідчує реєстрацію в державному реєстрі.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області