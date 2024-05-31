Алгоритм дій при зміні даних, які вносяться до облікової картки платника податків

Відповідно до пункту 70.7 статті 70 Податкового кодексу України та пункту 1 розділу IХ Положення про реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб — платників податків, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 29 вересня 2017 року за номером 822 із змінами та доповненнями фізичні особи — платники податків зобов’язані подавати до контрольних органів відомості про зміну даних, які вносяться до облікової картки фізичної особи — платника податків протягом місяця з дня виникнення таких змін шляхом подання заяви про внесення змін до Державного реєстру фізичних осіб — платників податків за формою № 5ДР (додаток 12 до цього положення) та документа, що посвідчує особу (після пред’явлення повертається). Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Заява може бути подана через представника за наявності документа, що посвідчує особу такого представника, та документа, що посвідчує особу довірителя, або його ксерокопії (з чітким зображенням), а також довіреності, засвідченої у нотаріальному порядку, на проведення змін до Державного реєстру фізичних осіб — платників податків (ДРФО), яка після пред’явлення повертається.

Заява за формою №5ДР подається фізичною особою особисто або через представника до контрольного органу за своєю податковою адресою (місцем проживання), а у разі зміни місця проживання — до контрольного органу за новим місцем проживання або до будь-якого контрольного органу (пункт 2 розділу IХ положення).

Для заповнення заяви за формою №5ДР використовуються дані документа, що посвідчує особу, та інших документів, які підтверджують зміни таких даних (пункт 3 розділу IХ положення).

Для підтвердження інформації про задеклароване (зареєстроване) місце проживання (перебування) особа подає один з таких документів:

витяг з реєстру територіальної громади;

паспорт, виготовлений у формі книжечки;

тимчасове посвідчення громадянина України (підпункт 4 пункту 1 розділу IІІ положення).

Для підтвердження факту внутрішнього переміщення і взяття на облік внутрішньо переміщеної особи така особа подає довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи відповідно до Порядку оформлення і видачі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від першого жовтня 2014 року за номером 509 «Про облік внутрішньо переміщених осіб» (підпункт 5 пункту 1 розділу IІІ положення).

При поданні заяви за формою №5ДР фізична особа зобов’язана подати відповідному контрольному органу документи (оригінали після перевірки повертаються) та їх копії за переліком, визначеним положенням (пункт 1 розділу VI положення).

Внесення змін до ДРФО здійснюється протягом трьох робочих днів з наступного дня після дня подання фізичною особою заяви за формою №5ДР (пункт 4 розділу IХ положення).

Згідно з пунктом 5 розділу IХ положення у разі виявлення недостовірних даних або помилок у поданій заяві за формою №5ДР фізичній особі може бути відмовлено у внесенні змін та/або видачі документа, що засвідчує реєстрацію у ДРФО.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області