Кількість охочих скористатися правом на податкову знижку зросла

На початок грудня деклараційної кампанії 2019 року правом на податкову знижку скористалися 5112 мешканців Тернопільщини. За цей час вони задекларували 67 мільйонів гривень витрат.

Порівняно з аналогічним торішнім періодом кількість декларантів зросла на 696 осіб, а задекларована ними сума — на 17 мільйонів гривень.

Більшість із них (4386 мешканців нашого краю) подали декларації на отримання податкової знижки в зв’язку з понесеними витратами на навчання. Повернути надмірно сплачений податок на доходи фізичних осіб, бо були сплачені страхові внески за договорами довгострокового страхування життя, виявили бажання 640 осіб.

Правом на податкову знижку в зв’язку зі сплатою відсотків за іпотечними кредитами та понесеними витратами по оплаті допоміжних репродуктивних технологій та усиновленню дітей скористалися відповідно 49 і 20 мешканців Тернопільщини.

Повернуть кошти і десятьом декларантам, які понесли витрати в зв’язку з переобладнанням транспортних засобів, а також трьом особам, які здійснювали пожертвування, та чотирьом, котрі сплачували видатки на будівництво (придбання) доступного житла.

За наслідками перерахунків мешканцям Тернопільщини повернуть 11,5 мільйона гривень податку на доходи фізичних осіб.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області