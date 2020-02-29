Уже звертаються за податковою знижкою

Із початку деклараційної кампанії 2020 року правом на податкову знижку вже скористалися 429 жителів Тернопільщини. Про це повідомили в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

За цей час вони задекларували 11,4 мільйона гривень витрат. Порівняно з аналогічним торішнім періодом задекларована сума зросла на три мільйони.

Більшість із них (384 краян) подали декларації на отримання податкової знижки в зв’язку з понесеними витратами на навчання. Повернути надмірно сплачений податок на доходи фізичних осіб, бо були сплачені страхові внески за договорами довгострокового страхування життя, виявили бажання 37 осіб.

Правом на податкову знижку в зв’язку зі сплатою відсотків за іпотечними кредитами скористалися шість декларантів. Подали декларації для повернення податку на доходи фізичних осіб і жителі Тернопільщини, які понесли витрати в зв’язку з переобладнанням транспортних засобів, пожертвуванням та сплатою видатків на будівництво (придбання) доступного житла.

Після перерахунків краянам повернуть 2,6 мільйона гривень податку на доходи фізичних осіб.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області