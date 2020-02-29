Економіка, Новини, Тернопіль

Уже звертаються за податковою знижкою

29.02.202029.02.2020Автор Богдан Дікальчук
Уже звертаються за податковою знижкою

Із початку деклараційної кампанії 2020 року правом на податкову знижку вже скористалися 429 жителів Тернопільщини. Про це повідомили в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

За цей час вони задекларували 11,4 мільйона гривень витрат. Порівняно з аналогічним торішнім періодом задекларована сума зросла на три мільйони.

Більшість із них (384 краян) подали декларації на отримання податкової знижки в зв’язку з понесеними витратами на навчання. Повернути надмірно сплачений податок на доходи фізичних осіб, бо були сплачені страхові внески за договорами довгострокового страхування життя, виявили бажання 37 осіб.

Правом на податкову знижку в зв’язку зі сплатою відсотків за іпотечними кредитами скористалися шість декларантів. Подали декларації для повернення податку на доходи фізичних осіб і жителі Тернопільщини, які понесли витрати в зв’язку з переобладнанням транспортних засобів, пожертвуванням та сплатою видатків на будівництво (придбання) доступного житла.

Після перерахунків краянам повернуть 2,6 мільйона гривень податку на доходи фізичних осіб.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області