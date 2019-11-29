Понад одинадцять мільйонів податкової знижки вже повернули

Упродовж цього року 5053 мешканці нашого краю подали декларації, аби скористатися своїм правом на податкову знижку. Про це повідомили в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Вони задекларували 65 мільйонів гривень понесених витрат. Порівняно з аналогічним торішнім періодом кількість декларантів зросла на 637 осіб, а сума витрат — на 15 мільйонів.

Майже 87 відсотків або 4391 мешканець Тернопільщини подав декларації на отримання податкової знижки в зв’язку з понесеними витратами на навчання. Повернути надмірно сплачений податок на доходи фізичних осіб, через те, що були сплачені страхові внески за договорами довгострокового страхування життя, виявили бажання 582 особи (11 відсотків).

Правом на податкову знижку в зв’язку зі сплатою відсотків за іпотечними кредитами та понесеними витратами по оплаті допоміжних репродуктивних технологій та усиновленню дітей скористалися відповідно 45 та 19 мешканців краю.

Повернуть кошти й дев’ятьом декларантам, які понесли витрати в зв’язку з переобладнанням транспортних засобів, а також чотирьом, котрі сплачували видатки на будівництво (придбання) доступного житла, та трьом особам, які здійснювали пожертвування.

Після перерахунків мешканцям Тернопільщини повернуть 11,4 мільйона гривень податку на доходи фізичних осіб. Майже 98 відсотків від вказаної суми (11,2 мільйона) декларанти вже отримали.

Правом на податкову знижку за підсумками минулого року громадяни можуть скористатися до кінця поточного. Тому тим, хто ще не встиг скористатися можливістю повернути частину податку на доходи фізичних осіб, варто поспішити.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області