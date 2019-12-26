Малий бізнес не скупиться

Упродовж січня-листопада 2019 року суб’єкти господарювання Тернопільщини, які перебувають на спрощеній системі оподаткування, сплатили до бюджету 620 мільйонів 470 тисяч гривень єдиного податку. Порівняно з одинадцятьма торішніми місяцями надходження зросли на 87 мільйонів 814,6 тисячі гривень.

Тобто фактично місцеві бюджети додатково отримали 29 мільйонів 12,2 тисячі гривень. Адже сплата перевищила очікувані надходження на 4,9 відсотка.

Значна частка сплаченого податку — внесок приватних підприємців. Вони спрямували до бюджетів територіальних громад 389 мільйонів 893 тисячі гривень єдиного податку — на 73 мільйони 995,7 тисячі гривень більше, ніж торік.

Юридичні особи — спрощенці перерахували за цей же період 82 мільйони 746,4 тисячі гривень. Порівняно з торішніми січнем-листопадом надходження зросли на вісім мільйонів 862,8 тисячі гривень.

Платники фіксованого сільськогосподарського податку (четверта група спрощенців), сплатили 147 мільйонів 830,6 тисячі гривень — на чотири мільйони 956,6 тисячі гривень більше, ніж торік за одинадцять місяців.

Не зайве нагадати, що спрощена система оподаткування — це особливий механізм справляння податків і зборів, що замінює сплату окремих податків і зборів на сплату єдиного податку з одночасним веденням спрощеного обліку та звітності. Спрощена система оподаткування регулюється главою 1 розділу XIV Податкового кодексу.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області