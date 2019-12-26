На крок ближче до мети

Тріумфальним для відомого тернопільського атлета, майстра спорту міжнародного класу Андрія Антонюка став Кубок України з греко-римської боротьби пам’яті першого вітчизняного чемпіона Олімпійських ігор Якова Пункіна, який нещодавно відбувся в Запоріжжі. А й справді, важко переоцінити перемогу на турнірі, за підсумками якого буде сформована національна збірна для участі в лютому наступного року в італійському чемпіонаті Європи, а пізніше — у двох ліцензійних відбіркових турнірах за путівки на літні Олімпійські ігри в Токіо.

Тож і не дивно, що в місцевому палаці спорту «Юність» зібралися аж 180 найсильніших борців з усіх куточків України, за винятком хіба лідера українських борців греко-римського стилю, чинного чемпіона світу і срібного призера попередньої Олімпіади 2016 року в Ріо-де-Жанейро Жана Беленюка, який уже встиг, так би мовити, замовити собі квиток до столиці Японії.

Запеклі баталії в усіх без винятку десяти вагових категоріях, звісно, чимало кого з тих, хто претендував на першість, розчарували. Втім перемога, як і зазвичай, дісталася найсильнішим. У тому числі й підопічному заслужених тренерів України Андрія Телебана та Віталія Ліщинського і майстра спорту Володимира Лучанка, якому так і не знайшлося рівних у суперечці атлетів, чия вага не перевищує 82 кілограми. У вирішальній сутичці за почесний трофей вихованець Тернопільської КДЮСШ із греко-римської боротьби, який нині підвищує майстерність в обласній ШВСМ, здолав Дмитра Гардубея із Закарпаття.

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