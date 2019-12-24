Оновлено декларацію з податку на прибуток підприємств

У бюлетені «Офіційний вісник України за номером 98/2019 від 20 грудня цього року опубліковано наказ Міністерства фінансів України від 14 листопада 2019 року за номером 481, яким затверджено зміни до форми податкової декларації з податку на прибуток підприємств. Про це повідомили в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Згаданим наказом форму декларації приведено у відповідність до чинних норм Податкового кодексу України, зокрема, внесено зміни до додатків РІ, ПН, ВП та впроваджено новий додаток ПП щодо податкових пільг.

Наказ набрав чинності з дня його офіційного опублікування, крім підпункту 3 пункту 1 та пункту 3 змін до форми декларації (щодо нового додатку ПП), які наберуть чинності з першого січня 2020 року.

Тож уперше звітувати за оновленою формою декларації з податку на прибуток потрібно за періоди:

— платникам із квартальним звітним періодом — за перший квартал 2020 року;

— платникам із річним звітним періодом — за 2020 рік.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області