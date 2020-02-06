Ідентифікатори форми в електронному виді

20 грудня 2019 року набув чинності наказ Міністерства фінансів України від 14 листопада 2019 року за номером 481, яким унесено зміни до форми Податкової декларації з податку на прибуток підприємств, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 20 жовтня 2015 року за номером 897. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Оскільки видання згаданого наказу обумовлено змінами в податковому законодавстві, які набули чинності з першого січня 2019 року, то платникам податку на прибуток підприємств рекомендовано подавати декларацію за звітний (податковий) 2019 рік за оновленою формою.

Разом із тим пунктом 46.6 статті 46 Податкового кодексу України встановлено, якщо в результаті зміни правил оподаткування змінюються форми податкової звітності, до визначення нових форм декларацій (розрахунків), які набирають чинності для складання звітності за податковий період, що настає за податковим періодом, в якому відбулося їх оприлюднення, є чинними форми декларацій (розрахунків), чинні до такого визначення.

На офіційному вебпорталі ДПС у рубриці Електронна звітність>Платникам податків про електронну звітність>Інформаційно-аналітичне забезпечення>Реєстр форм електронних документів розміщені електронні форми Декларації (у тому числі уточнюючої):

— декларація за оновленою формою з ідентифікатором J0100118;

— декларація (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 28 квітня 2017 року за номером 467) зі змінами, внесеними наказом Міністерства фінансів України від 19 жовтня 2018 року за номером 842, прийняття якої також буде забезпечено до першого квітня 2020 року, з ідентифікатором форми J0100117.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області