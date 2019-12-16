Пільги зі сплати земельного податку учасникам ООС

Статтею 281 Податкового кодексу України передбачено пільги щодо сплати земельного податку для фізичних осіб. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Скажімо, відповідно до підпункту 281.1.4 пункту 281.1 цієї статті від сплати податку звільняються ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України від 22 жовтня 1993 року за номером 3551 «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», зокрема особи, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в Операції об’єднаних сил (антитерористичній операції), забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах Антитерористичної операції у період її проведення.

Звільнення від сплати податку за земельні ділянки, поширюється на одну земельну ділянку за кожним видом використання у межах граничних норм:

— для ведення особистого селянського господарства — у розмірі не більше двох гектарів;

— для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка): у селах — не більше 0,25 гектара, в селищах — не більше 0,15 гектара, у містах — не більше 0,10 гектара;

— для індивідуального дачного будівництва — не більше 0,10 гектара;

— для будівництва індивідуальних гаражів — не більше 0,01 гектара;

— для ведення садівництва — не більше 0,12 гектара.

Тобто, якщо фізична особа захищала незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брала участь в Операції об’єднаних сил (Антитерористичній операції), забезпеченні її проведення, перебуваючи в районах Антитерористичної операції в період її проведення, то вона звільняється від сплати земельного податку.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області