Порадували наставників, батьків, уболівальників

Понад три сотні юних атлетів віком від восьми до шістнадцяти років з усіх куточків України, сусідніх Білорусі і Молдови взяли участь у XIX Міжнародному турнірі з греко-римської боротьби пам’яті шестиразового чемпіона України, майстра спорту Василя Дем’яного. Минулих вихідних на встановлених у спортивному залі Тернопільської спеціалізованої ЗОШ №3 із поглибленим вивченням іноземних мов двох килимах вони визначили найсильніших у чотирьох вікових групах.

Найстарші змагалися за нагороди в трьох вагових категоріях. І в кожній із них після завершення баталій господарям з Тернопільської КДЮСШ із греко-римської боротьби вдалося піднятися на п’єдестал пошани. В суперечці борців, чия вага не перевищує 51 кілограм, не було рівних учневі Тернопільського ВПУ ресторанного сервісу і торгівлі Арсенові Товмасяну. У найлегшій другим фінішував Олександр Шевчук із ЗОШ №21, який нині удосконалює майстерність в обласній ШВСМ. А студент Тернопільського національного економічного університету Максим Шкабара завоював третє місце в надважкій ваговій категорії.

Виступити не гірше постаралися і їхні молодші товариші. Серед 13—14-літніх усіх суперників здолали Дмитро Мілов із ЗОШ №23, Анатолій Паснак із ЗОШ №12 і Максим Радик з Великоберезовицької ЗОШ. А Ілля Павлович із ЗОШ №16 удостоєний відзнак за третє місце.

Пізнали смак вагомої перемоги і Назар Бабінський із ЗОШ №17 і Володимир Томбоштейн із ЗОШ №23, яким по 11—12 років. Їх підтримали Богдан Бендіна з Української гімназії імені І. Франка, Владислав Топольницький із ЗОШ №11, Павло Павлович із ЗОШ №16 і Вадим Небор із ЗОШ №24 — завоювали «бронзу». Нарешті серед наймолодших назавжди запам’ятає цей турнір Матвій Кротюк зі школи-ліцею №6 імені Н. Яремчука, який теж піднявся на третю сходинку п’єдесталу пошани.

Юні тернопільські борці займаються під керівництвом заслужених тренерів України Андрія Телебана і Віталія Ліщинського, майстрів спорту Володимира Лучанка, Василя Мончака і Сергія Вар’яна.

На фото: під час турніру.

Фото Василя БУРМИ