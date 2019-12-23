ТЕРНОПІЛЬ СТАВ МОЛОДІЖНОЮ СТОЛИЦЕЮ УКРАЇНИ

На сьогодні це найкраще українське місто для проживання і розвитку молоді Молодіжний мер Тернополя Романа Павлюк і міський голова Сергій Надал назвали перемогу в національному конкурсі важливим етапом у розвитку міста й шансом на збільшення інвестицій. Тернопіль переміг серед 48-ми міст Місто Тернопіль стало переможцем престижного національного конкурсу «Молодіжна столиця України» під час відкритого засідання наглядової ради конкурсу минулого тижня. У фіналі змагалися 10 міст: Вінниця, Івано-Франківськ, Кременчук, Миколаїв, Одеса, Тернопіль, Умань, Харків, Хмельницький, Чернівці, а загалом у конкурсі взяли участь 48 українських міст. Ініціаторами національного конкурсу «Молодіжна столиця України» є Міністерство молоді та спорту України, Національна молодіжна рада України і Український інститут міжнародної політики. Метою конкурсу є поглиблення співпраці між молоддю і місцевим самоврядуванням, а також сприяння створенню комфортних умов для розвитку молоді в українських містах. Конкурс покликаний сприяти поширенню кращих практик молодіжної політики. Кожна делегація представляла як реалізовані у минулому, так і заплановані молодіжні проєкти. До презентації міста долучилися міський голова Тернополя Сергій Надал і почесні амбасадори Файного міста Сергій Притула й Володимир Гевко. У Тернополі вже в наступному році планується понад 200 молодіжних проєктів, частина з яких була презентована на конкурсі молодіжним мером Романою Павлюк. Молодіжний статус дає поштовх для залучення інвестицій Статус молодіжної столиці дозволяє збільшити увагу до міста і зробити його більш цікавим для інвестор ів. Про це заявила під час вручення нагороди молодіжний мер Тернополя Романа Павлюк. — Було доволі складно готуватися до цього конкурсу, але завдяки тісній співпраці між міською владою і молодіжними організаціями, молодими активістами нам все ж таки вдалося отримати почесне звання молодіжної столиці України. Цей статус привертає передусім увагу до нашого міста. Це можливе залучення нових інвесторів до міста і залучення нових студентів, яким Тернопіль буде цікавим, — сказала Романа Павлюк, коментуючи отримання нагороди. Міський голова Тернополя Сергій Надал підкреслив важливість конкурсу для розвитку міста і використання нових можливостей, а також наголосив, що молодіжна політика залишатиметься у пріоритеті діяльності міської влади. — Це звання дуже престижне, але воно багато до чого зобов’язує нас. Нам треба ще ретельніше працювати з молодіжними проєктами. Разом із тим цей статус дає додаткові можливості як для міста, так і для молоді. Вірю, що зможемо разом використати ці можливості для розвитку, насамперед через створення умов для реалізації молоді, залучення нових інвестицій для розвитку місцевої інфраструктури й економіки. Ми прагнемо, щоб молодь залишалася в рідному місті і допомагала робити його кращим. Підтримка молоді в різних ініціативах і потребах — пріоритет для міської влади. Фестивалі, концерти, мистецькі проєкти, науковопопулярні ініціативи, конкурси приваблюють молодь зі всієї України відвідати наше місто. Вірю, що кожен, хто побуває в Тернополі хоч раз, закохається в наше молоде й красиве місто, — сказав Сергій Надал з нагоди вручення нагороди. Що думають тернополяни Варто зауважити, що тернополяни загалом позитивно оцінюють можливості самореалізації у рідному міст і. Такі дані оприлюднено в рамках «П’ятого всеукраїнського муніципального опитування», проведеного з 6 вересня по 10 жовтня на замовлення Міжнародного республіканського інституту (США). Тернопіль потрапив у п’ятірку міст за «індексом задоволеності можливостями», який враховує різні сфери, зокрема, можливість вільно висловлювати думку, проводити вільний час, реалізовувати духовні потреби, отримувати якісну освіту, само реалізовуватися і робити те, що любиш. Роман ЗАДОРОЖНИЙ.