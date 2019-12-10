У Тернополі демонтували тимчасову споруду з вул. Гетьмана Петра Сагайдачного

10 грудня постійно діючою робочою групою з організації проведення демонтажів тимчасових споруд, які влаштовані на земельних ділянках комунальної власності без документів, що посвідчують право користування землею, спільно з управлінням муніципальної інспекції, демонтовано тимчасову споруду – літній майданчик, який розміщено на вулиці Гетьмана Петра Сагайдачного (біля ЗРГ «Бенеддето»).
Демонтаж проведено на виконання рішення виконавчого комітету Тернопільської міської ради від 04.12.2019 року № 1057 «Про усунення порушень у сфері земельного законодавства та містобудування».
Демонтований об’єкт передано на зберігання власнику.
Також 10 грудня, постійно діючою робочою групою з організації проведення демонтажів тимчасових споруд, які влаштовані на земельних ділянках комунальної власності без документів, що посвідчують право користування землею, спільно з управлінням муніципальної інспекції, демонтовано тимчасову споруду – літній майданчик, який розміщено на вулиці Кардинала Йосифа Сліпого (біля ТВЦ «Атріум»).
Демонтаж проведено на виконання рішення виконавчого комітету Тернопільської міської ради від 04.12.2019 року № 1057 «Про усунення порушень у сфері земельного законодавства та містобудування».
Демонтований об’єкт знаходиться на території КП «Тернопільбудінвестзамовник» (вул. Чернівецька, 35).
Для повернення демонтованого майна власнику необхідно звернутись в ПП «Східний масив» (проспект Степана Бандери, 94, та КП «Тернопільбудінвестзамовник» (вул. Опільського, 6). При собі необхідно мати підтверджуючі власність документи.
матеріали ТМР