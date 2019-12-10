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У Тернополі демонтували тимчасову споруду з вул. Гетьмана Петра Сагайдачного

10.12.201910.12.2019Автор Вільне Життя
У Тернополі демонтували тимчасову споруду з вул. Гетьмана Петра Сагайдачного

10 грудня постійно діючою робочою групою з організації проведення демонтажів тимчасових споруд, які влаштовані на земельних ділянках комунальної власності без документів, що посвідчують право користування землею, спільно з управлінням муніципальної інспекції, демонтовано тимчасову споруду – літній майданчик, який розміщено на вулиці Гетьмана Петра Сагайдачного (біля ЗРГ «Бенеддето»).

Демонтаж проведено на виконання рішення виконавчого комітету Тернопільської міської ради від 04.12.2019 року  № 1057 «Про усунення порушень у сфері земельного законодавства та містобудування».

Демонтований об’єкт передано на зберігання власнику.

Також 10 грудня,  постійно діючою робочою групою з організації проведення демонтажів тимчасових споруд, які влаштовані на земельних ділянках комунальної власності без документів, що посвідчують право користування землею, спільно з управлінням муніципальної інспекції, демонтовано тимчасову споруду – літній майданчик, який розміщено на вулиці Кардинала Йосифа Сліпого (біля ТВЦ «Атріум»).

Демонтаж проведено на виконання рішення виконавчого комітету Тернопільської міської ради від 04.12.2019 року  № 1057 «Про усунення порушень у сфері земельного законодавства та містобудування».

Демонтований об’єкт знаходиться на території КП «Тернопільбудінвестзамовник» (вул. Чернівецька, 35).

Для повернення демонтованого майна власнику необхідно звернутись в ПП  «Східний масив» (проспект Степана Бандери, 94, та КП «Тернопільбудінвестзамовник» (вул. Опільського, 6). При собі необхідно мати  підтверджуючі власність документи.

 

матеріали ТМР