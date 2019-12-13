Вінок на двері — свято в хату

СВІТЛАНА ГНАТИШИН ІЗ ТЕРНОПОЛЯ ВИГОТОВЛЯЄ ЯЛИНКИ, ПРИКРАСИ ДЛЯ НИХ І РІЗДВЯНІ ВІНКИ НА ДВЕРІ В ЕКОСТИЛІ, ТОБТО З ПРИРОДНИХ МАТЕРІАЛІВ. — Основу для вінка сплітаю із гілок верби й берези — вони тоненькі і й гнучкі, — розповідає майстриня. — За допомогою гарячого клею декорую їх шишками вільхи, ялини і сосни, жолудями, висушеними шкірками мандаринів, часточками лимона й апельсина, паличками кориці, сухими квітами і навіть пробками із шампанського чи вина. Всі матеріали є під руками й під ногами — треба тільки подивитися навкруги поглядом рукодільниці. Світлана збирає шишки, жолуді й квіти восени, добре їх висушує. Але якщо в хаті немає такого добра, то це не означає, що вона має зустрічати свята без вінка-оберега. Його можна виготовити з будьчого. Для основи підійдуть і старі газети, скручені в міцний джгут й обтягнуті мішковиною, і дріт, і колесо від дитячого велосипеда або жорсткий шланг, і картонний круг, і пінопласт. Декорувати основу можна штучними ялинковими гілочками, дрібними новорічними кульками, дощиком, намистинами, гудзиками, мішковиною, стрічками, цукеркам и , г о р і ш к а м и , штучним снігом. Або розфарбувати соснові шишки вдало підібраними кольорами — і вони миттю перетворяться на барвисті квіти. Ошатний вигляд матиме вінок із шишок, пофарбованих «сріблом» і «золотом». В інтернеті є багато оригінальних ідей, наприклад, різдвяні вінки з винних корків, клубочків ниток, помпонів, цукерк ів, попкорну і навіть зі старих материнських плат. Головне — відпустити фантазію.
На фото: сини Світлани ГНАТИШИН Матвій і Марко прикрашають екоялинку з вербових гілочок.