Вже можна ознайомитися з новими рахунками

Із третього січня 2020 року вводяться в дію нові рахунки для зарахування надходжень з єдиного соціального внеску. Про це повідомили в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Реквізити рахунків розміщені на субсайті головного управління ДПС у Тернопільській області (tr.tax.gov.ua) у рубриці «Бюджетні рахунки».

Дізнатися реквізити можна за посиланням: https://tr.tax.gov.ua/okremi-storinki/arhiv2/401850.html, а також у Центрах обслуговування платників та Державних податкових інспекціях за місцем обслуговування.

Податківці звертають увагу: при сплаті на старі рахунки кошти не будуть зараховані. Їх повертатимуть платникам як нез’ясовані надходження.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області