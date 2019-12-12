Єдиний податок від юридичних осіб

У січні-листопаді 2019 року суб’єкти господарювання — юридичні особи спрямували до місцевих бюджетів Тернопільщини 230,6 мільйона гривень єдиного податку. Додатково надійшло 11,9 мільйона, оскільки фактичні надходження перевищили очікувані на 5,5 відсотка.

А порівняно з аналогічним торішнім періодом сплата єдиного податку від юридичних осіб збільшилася на 13,8 мільйона гривень або на 6,4 відсотка.

У листопаді суб’єкти малого підприємництва спрямували до місцевих скарбниць 15,9 мільйона гривень єдиного податку з юридичних осіб. Це перевищило очікувані надходження на 19,1 відсотка або на 2,5 мільйона. Приріст же єдиного податку з юридичних осіб до листопада 2018 року склав 1,9 мільйона гривень чи 13,3 відсотка.

Варто нагадати також, що суб’єкти підприємницької діяльності — юридичні особи можуть перебувати на третій або четвертій групах спрощеної системи оподаткування. На початок грудня 2019 року в податкових органах області перебуває на обліку 2982 платники єдиного податку третьої групи, з яких 181 юридична особа — за ставкою три відсотки та 2801 — за ставкою п’ять відсотків. Ще є 796 платників єдиного податку четвертої групи, серед яких 159 іногородніх.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області