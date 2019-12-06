За переобладнання авто повернуть частину витрат

Згідно із підпунктом 166.3.7 пункту 166.3 статті 166 Податкового кодексу України платник податку має право включити до податкової знижки у зменшення свого оподатковуваного доходу за наслідками звітного податкового року, визначеного з урахуванням положень пункту 164.6 статті 164, фактично здійснені ним протягом звітного податкового року витрати у вигляді суми коштів, сплачених у зв’язку з переобладнанням транспортного засобу, що належить платникові податку, з використанням у вигляді палива моторного сумішевого, біоетанолу, біодизелю, стиснутого або скрапленого газу, інших видів біопалива. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Алгоритм нарахування податкової знижки в зв’язку з переобладнанням транспортного засобу розраховується таким чином:

— визначається база оподаткування шляхом зменшення річної суми нарахованої (виплаченої) заробітної плати на суму єдиного соціального внеску та податкової соціальної пільги з урахуванням положень пункту 164.6. При цьому інформацію щодо сум нарахованого загального річного оподатковуваного доходу, застосованих податкових соціальних пільг, утриманого єдиного соціального внеску та податку на доходи фізичних осіб фізичні особи отримують у вигляді довідки про доходи від свого роботодавця;

— на підставі підтверджувальних документів визначається сума витрат, яку дозволяється включити до податкової знижки;

— розраховується сума податку на доходи фізичних осіб, на яку зменшуються податкові зобов’язання в зв’язку з використанням права на податкову знижку, шляхом різниці між базою оподаткування та понесеними платником податку витратами, помноженої на ставку податку;

— здійснюється порівняння розрахункової суми податку із сумою податку, фактично утриманого із заробітної плати за рік.

Якщо сума податку, утриманого із заробітної плати, перевищує розраховану суму податку, то така сума підлягає поверненню платнику податку.

При цьому сума, що має бути повернута, зараховується на його банківський рахунок, відкритий у будь-якому комерційному банку, або надсилається поштовим переказом на адресу, зазначену в податковій декларації про майновий стан і доходи протягом шістдесяти календарних днів після надходження такої податкової декларації.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області