Задля підтримки армії

Упродовж січня-листопада цього року до загального фонду державного бюджету платники податків Тернопільщини перерахували 257 мільйонів гривень військового збору. Про це повідомив виконувач обов’язків начальника головного управління ДПС у Тернопільській області Валерій Лісницький.

Посадовець констатував, що очікувані надходження перевищені майже на 7,8 мільйона чи на 3,1 відсотка.

— Порівняно з аналогічним торішнім періодом вони зросли на 40,4 мільйона гривень, — зазначив керівник податкового відомства. — Лише в листопаді платники Тернопільщини спрямували на потреби армії 24,4 мільйона гривень військового збору. Приріст цього платежу до аналогічного торішнього періоду склав 1,1 мільйона або 4,9 відсотка.

Також Валерій Лісницький нагадав, що військовий збір було впроваджено в Україні із серпня 2014 року. Його ставка становить 1,5 відсотка доходів, що підлягають оподаткуванню. Платниками військового збору є фізичні особи — резиденти та нерезиденти, які отримують доходи в Україні.

— Необхідно мати на увазі, що українська армія отримуватиме стабільні кошти для вирішення нагальних питань лише завдяки легальній праці, — зазначив Валерій Лісницький. — Тому закликаю роботодавців не допускати фактів «тіньової» зайнятості. Адже не оформлені належним чином трудові відносини позбавляють соціальних гарантій найманих працівників, знижують доходи бюджетів, а відтак і можливість зміцнення обороноздатності країни.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області