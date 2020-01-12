Більше очікуваного

Податок на доходи фізичних осіб є платежем, який складає більшу частину місцевих скарбниць, — 60—80 відсотків. Серед основних джерел його сплати — заробітна плата, легалізація тіньових доходів населення тощо.

Упродовж 2019 року на Тернопільщині сплатили три мільярди 976,4 мільйона гривень цього податку. Порівняно з 2018 роком надходження зросли на 668,5 мільйона чи на 20,2 відсотка.

Із загальної суми податку місцеві скарбниці отримали два мільярди 969,2 мільйона гривень, що на 75,2 мільйона більше, ніж очікувалося. До державного бюджету платники спрямували один мільярд 7,3 мільйона гривень податку на доходи фізичних осіб. Очікувані показники перевищені на 26 мільйонів гривень.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області