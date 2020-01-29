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Бюджетна класифікація для сплати єдиного податку

29.01.202029.01.2020Автор Богдан Дікальчук
Бюджетна класифікація для сплати єдиного податку

Наказом Міністерства фінансів України від 14 січня 2011 року за номером 11 «Про бюджетну класифікацію» зі змінами і доповненнями затверджено Класифікацію доходів бюджету по єдиному податку. Про це повідомили в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Зокрема:

— 18050200 — єдиний податок з фізичних осіб, нарахований до 1 січня 2011 року;

— 18050400 — єдиний податок з фізичних осіб.

Разом з тим, згідно з Довідником відповідності символу звітності коду класифікації доходів бюджету, затвердженим наказом Державної казначейської служби України від 28 листопада 2019 року за номером 336, код класифікації доходів бюджету передбачає таку позицію:

— 18050401 — єдиний податок з фізичних осіб.

Інформація про реквізити рахунків, відкритих в органах Державної казначейської служби України в розрізі адміністративно-територіальних одиниць України, оприлюднена на офіційному вебпорталі ДПС в рубриці Головна/Бюджетні рахунки (https://tax.gov.ua/byudjetni-rahunki/).

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області