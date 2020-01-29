Бюджетна класифікація для сплати єдиного податку

Наказом Міністерства фінансів України від 14 січня 2011 року за номером 11 «Про бюджетну класифікацію» зі змінами і доповненнями затверджено Класифікацію доходів бюджету по єдиному податку. Про це повідомили в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Зокрема:

— 18050200 — єдиний податок з фізичних осіб, нарахований до 1 січня 2011 року;

— 18050400 — єдиний податок з фізичних осіб.

Разом з тим, згідно з Довідником відповідності символу звітності коду класифікації доходів бюджету, затвердженим наказом Державної казначейської служби України від 28 листопада 2019 року за номером 336, код класифікації доходів бюджету передбачає таку позицію:

— 18050401 — єдиний податок з фізичних осіб.

Інформація про реквізити рахунків, відкритих в органах Державної казначейської служби України в розрізі адміністративно-територіальних одиниць України, оприлюднена на офіційному вебпорталі ДПС в рубриці Головна/Бюджетні рахунки (https://tax.gov.ua/byudjetni-rahunki/).

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області