Чи можна скласти одну акцизну накладну за декількома кодами?

Відповідно до першого абзацу пункту 231.1 статті 231 Податкового кодексу України платник податку при ввезенні на митну територію України пального або спирту етилового, з якого сплачено акцизний податок, або на умовах, визначених статтею 229, або реалізації пального або спирту етилового зобов’язаний скласти в електронній формі акцизну накладну за кожним кодом товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД реалізованого пального або спирту етилового та зареєструвати її в Єдиному реєстрі акцизних накладних із дотриманням умови щодо реєстрації в порядку, визначеному законодавством, електронного підпису уповноваженої платником особи. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Порядок заповнення акцизної накладної, розрахунку коригування акцизної накладної, заявки на поповнення (коригування) залишку пального, заявки на поповнення (коригування) залишку спирту етилового затверджений наказом Міністерства фінансів України від 19 червня 2019 року за номером 262.

Відповідно до пункту 2 розділу I згаданого порядку особи, які ввозять на митну територію України або вивозять за межі митної території України пальне або спирт етиловий, здійснюють реалізацію пального або спирту етилового відповідно до вимог підпункту 14.1.212 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу та які, відповідно до підпункту 212.1.15 пункту 212.1 статті 212 Податкового кодексу, визначені платниками акцизного податку з реалізації пального або спирту етилового, складають, зокрема:

— акцизні накладні форми «П», розрахунки коригування акцизної накладної форми «П» — у разі реалізації пального;

— акцизні накладні форми «С», розрахунки коригування акцизної накладної форми «С» — у разі реалізації спирту етилового.

Пунктом 13 розділу II та пунктом 11 розділу III порядку передбачено, що до акцизної накладної вноситься інформація за кожним кодом товарної підкатегорії пального згідно з УКТ ЗЕД. При цьому на кожен окремий код товарної підкатегорії пального/спирту етилового згідно з УКТ ЗЕД, реалізованого із зазначеного в такій накладній акцизного складу/пересувного акцизного складу та/або отриманого на кожний окремий акцизний склад/пересувний акцизний склад, складається окрема акцизна накладна.

Заповнення розрахунків коригування акцизних накладних форм «П» і «С» здійснюється відповідно до розділів V та VI порядку.

Пунктом 17 розділу V та розділом VI порядку передбачено, що в одному розрахунку коригування акцизної накладної форми «П»/»С», в якому платник податку заповнює розділ I, зазначаються:

— операція виключно за одним кодом УКТ ЗЕД (коди виду коригування «1» та/або «2», «4»);

— операції за помилковим та правильним кодами товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД (код виду коригування «3»).

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області