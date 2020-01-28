Чим цікавилися заявники?

Упродовж 2019 року до головного управління ДПС у Тернопільській області надійшло 128 письмових звернень від 147 осіб, що на сім більше, ніж позаторік. Шість із них були колективними.

Письмово до органів ДПС області звернулися 131 громадянин, соціальний стан яких не визначено, дев’ятеро пенсіонерів, п’ятеро підприємців і двоє безробітних.

Найбільше звернень стосувалося щодо контрольно-перевірочної роботи — 68 заяв. Про ухилення від сплати податків інформували 23 заявники. Цікавилися дописувачі також особливостями надання відмови при отриманні реєстраційних номерів облікової картки платника податків — шість звернень. Іще стільки ж виявили бажання отримати податкові консультації. П’ятеро заявників з’ясовували деталі адміністрування єдиного внеску. Питання ж щодо ліцензування певних видів господарської діяльності знайшлися в чотирьох осіб. По дві заяви надійшло стосувалися сплати акцизного податку, податку на доходи фізичних осіб, податку на майно, реєстрації та обліку платників тощо.

Усі звернення податківці розглянули в законодавчо встановлені терміни. Розглянувши їх, фахівці податкової служби краю надали 50 роз’яснень, позитивно вирішили 57 звернень. Окрім цього, вісім заяв не підлягали розгляду, відповідно до статей 8 і 17 Закону України «Про звернення громадян». Стільки ж спрямували за належністю відповідно до статті 7 згаданого Закону. Відмовлено ж у задоволенні звернень п’ятьом заявникам.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області