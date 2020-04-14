Письмові звернення розглянули своєчасно та без порушень

Упродовж першого кварталу 2020 року до органів ДПС у Тернопільській області надійшло 29 письмових звернень від 31 жителя краю. Це на дві заяви більше, ніж торік за цей же період.

Серед усіх заяв — одна колективна і троє анонімних. Більшість звернень (21-е) надійшли поштою, решта вісім — електронними засобами зв’язку.

За тематикою найбільше звернень стосувалися контрольно-перевірочної роботи — 15 заяв. Чотири особи звернулися за податковою консультацією, а дві — інформували про ухилення від сплати податків. Решта заявників цікавилися деталями нарахування та сплати єдиного соціального внеску, податку на додану вартість, єдиного податку, особливостями ліцензування певних видів господарської діяльності, порядком подання податкової звітності, виконанням судових рішень.

Після розгляду письмових звернень, фахівці територіальних органів ДПС Тернопільської області надали роз’яснення на 14 заяв, позитивно вирішили сім звернень, двом заявникам відмовили. Ще дві заяви не підлягають розгляду, три звернення повернули авторам, а одне — переадресували.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області