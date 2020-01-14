Для потреб війська

Кожен житель Тернопільщини, який отримує офіційну зарплату чи декларує доходи, може впевнено стверджувати, що фінансово підтримує національне військо. Адже сплачує військовий збір, який спрямовується до загального фонду держбюджету, а далі — для підтримки армії.

Закон передбачає, що з доходів фізичних осіб обов’язково справляється цей платіж.

Якщо говорити мовою цифр, то упродовж 2019 року платники податків краю задля підтримки армії сплатили 290 мільйонів 235,5 тисячі гривень військового збору. При цьому очікувані надходження перевищені на 5,4 мільйона. Порівняно ж із січнем-груднем 2018 року сплата зросла на 43 мільйони 898,4 тисячі гривень або на 17,8 відсотка. Тобто в середньому щомісяця платники сплачували майже 24,2 мільйона.

Військовий збір уведений в Україні з серпня 2014 року як додаткове джерело фінансування і підтримки армії, яка виконує завдання в зоні операції Об’єднаних сил. Ставка збору становить 1,5 відсотка.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області