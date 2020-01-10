І молоді серед лідерів

За напруженими баталіями елітних чоловічих і жіночих колективів вітчизняного волейболу трохи в затінку залишається боротьба підростаючого покоління, яке змагається у всеукраїнській «Дитячій волейбольній лізі». Однак і під час протистоянь тих, хто за кілька років прийде на зміну нинішнім майстрам, суперечка іноді буває не менш принциповою.

Скажімо, в Ужгороді, де напередодні Нового року відбувся другий тур турніру команд юнаків 2003 року народження, для встановлення переможця довелося визначати коефіцієнт не те що виграних і програних партій, а… забитих та пропущених м’ячів. Адже команди Київського спортивного ліцею і Теребовлянської ДЮСШ набрали по дев’ять очок, здолавши по черзі трьох конкурентів на «сухо». Тож столичні волейболісти здобули мінімальну перевагу завдяки кращій різниці м’ячів у всіх дев’ятьох зіграних партіях. А підопічні Михайла Туркули стали другими, випередивши однолітків із Житомирської і Закарпатської областей (по шість очок), Бахмута на Донеччині (так само шість, але після чотирьох ігор), Сум та Решетилівки на Полтавщині (без набраних очок).

Загалом же після двох турів дружна команда з Теребовлянської ДЮСШ перебуває на другій позиції, поступившись на старті лише згаданим столичним волейболістам зі спеціалізованого ліцею. Попереду ще поєдинки завершального третього туру, після яких найкращі з усіх груп колективи визначать чемпіонів і призерів юнацького чемпіонату України під час фінального турніру.

Не менш удало зустріла Новий рік і команда юнаків 2006 року народження з Тернопільської КДЮСШ №1. Чотири матчі другого туру тринадцятилітні підопічні Назара Семотюка провели у Вінниці. Десять набраних очок дозволили їм теж фінішувати другими. Лише на одне очко наших земляків випередили господарі майданчика. Позаду ж залишилися команди з Луцька, Бахмута, Полтави, Дніпра і Первомайська Миколаївської області.

Фото із сайту Федерації волейболу України