На фінал налаштовані рішуче

Після тривалої перерви відновилися баталії в Дитячій волейбольній лізі України. І проведений у Харкові протягом другої половини минулого тижня завершальний третій тур відбіркового турніру чемпіонату України серед команд волейболістів 2003 року народження знову порадував тернопільських прихильників гри над сіткою.

Підопічні старійшини тренерського цеху Михайла Туркули з Теребовлянської ДЮСШ (утім відомий фахівець не втомлюється повторювати, що душею він і далі наймолодший серед колег) знову переконливо довели: коли не на перемогу, то на одне з призових місць офіційних всеукраїнських стартів 16—17-річні «ветерани» юнацького турніру небезпідставно розраховують.

Висновок, шановні прихильники гри над сіткою, зрештою, маєте нагоду зробити самі. У протистоянні чотирьох колективів східного дивізіону з такою ж кількістю команд із центрально-західного, попри те, що, як стверджують на офіційному сайті Федерації волейболу України, гравці добряче попсували нерви один одному, теребовлянці три з чотирьох поєдинків завершили на свою користь. Спочатку в п’ятьох партіях здолали резервістів місцевої «Юридичної академії», далі «на сухо» — ДЮСШ «Колос» із Вільнянська Запорізької області.

Натомість завершальні миті гри із запорізьким «Мотор-ОДЮСШ» стали для наших земляків випробуванням на міцність характеру. Бо, крім відчайдушного опору суперників, довелося зіткнутися ще й із кричущою заангажованістю арбітрів.

— Ледве до бійки не дійшло, — гірко усміхається Михайло Григорович. — На суддів, утім, ця обставина не вплинула. З їхньою допомогою запоріжці таки «дотиснули» нас у вирішальній п’ятій партії — 16:14. Хлопці, зрештою, після цього не знітилися і в завершальному матчі впевнено здолали ще й господарів із харківського «Локомотива» — 3:1.

Тож за підсумками туру волейболісти Теребовлянської ДЮСШ набрали дев’ять очок і разом із «Мотором» ділять другу-третю позицію. Попереду тільки Київський спортивний ліцей, який дозволив згаданим суперникам зі сходу відібрати лише один бал і набрав одинадцять очок.

Що далі? Фінальний турнір вісьмох найкращих юнацьких колективів найстаршої вікової групи не за горами. Відбудеться він у столиці нашої держави з 3 по 8 березня. Отоді теребовлянські хлопці планують і з «Мотором» поквитатися, і київській команді скласти гідну конкуренцію.

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