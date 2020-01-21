Оновлено звітність із податку на прибуток

Головне управління ДПС у Тернопільській області повідомляє про те, що набрали чинності зміни до податкової декларації з податку на прибуток. Нововведення передбачені наказом Міністерства фінансів України від 14 листопада 2019 року за номером 481 «Про затвердження Змін до форми Податкової декларації з податку на прибуток підприємств».

Основну частину декларації доповнено блоком «Податкові зобов’язання, інші штрафні санкції та пені, визначені відповідно до Податкового кодексу України, не пов’язані з виправленням помилок».

Змінами також передбачено доповнення декларації новим додатком ПП «Інформація про суми податкових пільг» платниками, що не сплачують податок у зв’язку з отриманням податкових пільг відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 27 грудня 2010 року за номером 1233. Натомість суб’єкти господарювання не подаватимуть до контролюючих органів звіт про суми податкових пільг, а вестимуть облік сум таких пільг, які відображатимуться у додатку ПП до декларації. При цьому необхідно не забути, що додаток ПП вперше подаватиметься зі звітних періодів 2020 року.

Також до окремих додатків декларації (ПН, ВП, РІ) внесено низку редакційних змін. Зокрема, зміни до додатка щодо заповнення відомостей про нерезидента, заповнення уточнюючих показників тощо.

Враховуючи те, що видання згаданого наказу обумовлено змінами з першого січня 2019 року в оподаткуванні податком на прибуток підприємств, платникам податку на прибуток підприємств рекомендується за базовий звітний (податковий) період — 2019 рік подавати податкову декларацію за оновленою формою.

Більш детально про це йдеться в листі ДПС України за посиланням https://tax.gov.ua/zakonodavstvo/podatkove-zakonodavstvo/listi-dps/74252.html .

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області