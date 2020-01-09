Першочерговий платіж, окрім заробітної плати

Суб’єкти господарювання Тернопільщини сплатили торік понад три мільярди 833,3 мільйона гривень єдиного соціального внеску. Порівняно з 2018 роком приріст склав 520,3 мільйона або 15,7 відсотка.

Лише торік у грудні від роботодавців краю надійшло 398,3 мільйона гривень єдиного внеску. Порівняно з позаторішнім груднем сплата зросла на 42 мільйони гривень чи 11,8 відсотка.

Платники єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування зобов’язані своєчасно та в повному обсязі нараховувати, обчислювати і сплачувати його. В разі виявлення своєчасно несплачених сум страхових внесків платники зобов’язані самостійно обчислити ці внески і сплатити їх із нарахуванням пені. Варто також зауважити, що, відповідно до чинного законодавства, єдиний соціальний внесок підлягає сплаті незалежно від фінансового стану платника.

За наявності в особи одночасно зобов’язань зі сплати єдиного внеску, зобов’язань по сплаті податків та інших обов’язкових платежів, передбачених законом, або зобов’язань перед іншими кредиторами — сплата єдиного внеску виконується насамперед і має пріоритет перед усіма іншими, крім зобов’язань із виплати заробітної плати.

У 2020 році мінімальна сума єдиного внеску складає 1039,06 гривні, а максимальний страховий внесок — 15585,9 гривні.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області